Akü hırsızları yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Körfez , Derince ve Kartepe'de kamyon, TIR ve otobüslerin akülerinin çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Hırsızların kullandığı aracın plakası tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi sayesinde hırsızların bulunduğu aracın bulunduğu yer tespit edilerek, Derince'de operasyon düzenlendi. 36 yaşındaki U.E., 35 yaşındaki S.Y. ve 37 yaşındaki A.M. gözaltına alınırken, otomobilde 4 adet akü bulundu. 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen akülerden ikisi ise sahibine teslim edildi.