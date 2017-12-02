Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Körfez , Derince ve Kartepe'de kamyon, TIR ve otobüslerin akülerinin çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Hırsızların kullandığı aracın plakası tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi sayesinde hırsızların bulunduğu aracın bulunduğu yer tespit edilerek, Derince'de operasyon düzenlendi. 36 yaşındaki U.E., 35 yaşındaki S.Y. ve 37 yaşındaki A.M. gözaltına alınırken, otomobilde 4 adet akü bulundu. 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen akülerden ikisi ise sahibine teslim edildi.
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Akü hırsızları yakalandı
Derince, Kartepe ve Körfez ilçelerinde kamyon, otobüs ve TIR'ların akülerini çalan 3 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz