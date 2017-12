Başkan Karabacak’tan acılı aileye destek

Evleriyle birlikte eşyalarının da büyük kısmını yangında kaybeden Ateş ailesi Başkan Karabacak’a duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederken, aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Karabacak, evin tadilatıyla birlikte kullanılamaz durumda olan eşyaların temini için de Ateş ailesine yardım sözü verdi. Hızlı bir şekilde ihtiyaçların belirlenmesinin ardından Ateş ailesinin evlerinin bir an önce tamiratını yapacaklarını ifade eden Başkan Karabacak, “Türk toplumu olarak yardıma muhtaç insanımıza el uzatmak kültürümüzdeki güzel adetlerden bir tanesi. Bizlerde yangın neticesinde büyük zarar gören sizlere her türlü yardımı yapmaya hazırız. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Rabbim daha kötü felaketlerden korusun” dedi.