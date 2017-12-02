Evleriyle birlikte eşyalarının da büyük kısmını yangında kaybeden Ateş ailesi Başkan Karabacak’a duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederken, aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Karabacak, evin tadilatıyla birlikte kullanılamaz durumda olan eşyaların temini için de Ateş ailesine yardım sözü verdi. Hızlı bir şekilde ihtiyaçların belirlenmesinin ardından Ateş ailesinin evlerinin bir an önce tamiratını yapacaklarını ifade eden Başkan Karabacak, “Türk toplumu olarak yardıma muhtaç insanımıza el uzatmak kültürümüzdeki güzel adetlerden bir tanesi. Bizlerde yangın neticesinde büyük zarar gören sizlere her türlü yardımı yapmaya hazırız. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Rabbim daha kötü felaketlerden korusun” dedi.
Bugün 09:58 TSİ- Gündem
Başkan Karabacak’tan acılı aileye destek
KOCAELİ(İHA) – Geçtiğimiz günlerde buzdolabında oluşan kısa devreden dolayı çıkan yardımda evleri büyük hasar gören ve oturulamaz hale gelen Ateş ailesini ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, aileye yardım sözü verdi.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz