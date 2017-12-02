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Başkan Karabacak’tan acılı aileye destek

KOCAELİ(İHA) – Geçtiğimiz günlerde buzdolabında oluşan kısa devreden dolayı çıkan yardımda evleri büyük hasar gören ve oturulamaz hale gelen Ateş ailesini ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, aileye yardım sözü verdi.

Evleriyle birlikte eşyalarının da büyük kısmını yangında kaybeden Ateş ailesi Başkan Karabacak’a duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederken, aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Karabacak, evin tadilatıyla birlikte kullanılamaz durumda olan eşyaların temini için de Ateş ailesine yardım sözü verdi. Hızlı bir şekilde ihtiyaçların belirlenmesinin ardından Ateş ailesinin evlerinin bir an önce tamiratını yapacaklarını ifade eden Başkan Karabacak, “Türk toplumu olarak yardıma muhtaç insanımıza el uzatmak kültürümüzdeki güzel adetlerden bir tanesi. Bizlerde yangın neticesinde büyük zarar gören sizlere her türlü yardımı yapmaya hazırız. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Rabbim daha kötü felaketlerden korusun” dedi.

Bugün 09:58 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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