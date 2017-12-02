Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:10 TSİ- Siyaset

CHP Kartepe’ye Kormaz da aday

CHP Kartepe İlçe Örgütü’nün Pazar günü gerçekleştireceği kongrede mevcut başkan Cumhur Karakadılar’ın karşısına Kartepe eski Belediye Başkan Adayı Beyhan Korkmaz çıkacak

CHP Kartepe İlçe Örgütü’nün 3 Aralık Pazar günü Uzunçiftlik Düğün Salonu ’nda saat 13.00’de gerçekleştireceği kongrede mevcut başkan Cumhur Karakadılar’ın karşısına Kartepe eski Belediye Başkan adayı Beyhan Korkmaz çıkacak. Çift listeli gerçekleşecek kongrede 190 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kartepe Örgütü’nün kongresi sonrası 17 kişilik ilçe yönetimi ve 33 kişilik il delegesi belirlenecek.

Bugün 10:10 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İl başkanları eksik toplanıyor mask
İl başkanları eksik toplanıyor
CHP Kartepe’ye Kormaz da aday mask
CHP Kartepe’ye Kormaz da aday
Torku Döner’e CHP’den ziyaret mask
Torku Döner’e CHP’den ziyaret
CHP'de başkanlık yarışı başlıyor! mask
CHP'de başkanlık yarışı başlıyor!
Radiye Sezer Katırcıoğlu'na önemli görev mask
Radiye Sezer Katırcıoğlu'na önemli görev
Serdar Kaman resmen il başkanı! mask
Serdar Kaman resmen il başkanı!
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu
Mağaza açılışında izdiham çıktı! mask
Mağaza açılışında izdiham çıktı!
Güvenç Kurtar’ın acı günü! mask
Güvenç Kurtar’ın acı günü!
Takla atan otomobilin altında kaldı, hastanede öldü mask
Takla atan otomobilin altında kaldı, hastanede öldü
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı mask
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı
Alman sevgilisini öldürüp betona gömen şahıs, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı mask
Alman sevgilisini öldürüp betona gömen şahıs, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR