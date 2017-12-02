CHP Kartepe İlçe Örgütü’nün 3 Aralık Pazar günü Uzunçiftlik Düğün Salonu ’nda saat 13.00’de gerçekleştireceği kongrede mevcut başkan Cumhur Karakadılar’ın karşısına Kartepe eski Belediye Başkan adayı Beyhan Korkmaz çıkacak. Çift listeli gerçekleşecek kongrede 190 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kartepe Örgütü’nün kongresi sonrası 17 kişilik ilçe yönetimi ve 33 kişilik il delegesi belirlenecek.
Bugün 10:10 TSİ- Siyaset
CHP Kartepe’ye Kormaz da aday
CHP Kartepe İlçe Örgütü’nün Pazar günü gerçekleştireceği kongrede mevcut başkan Cumhur Karakadılar’ın karşısına Kartepe eski Belediye Başkan Adayı Beyhan Korkmaz çıkacak
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Bugün 10:10 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz