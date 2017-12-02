Olay, Derince Fatih Mahallesi Engin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası bulunmayan bir otomobille büfenin önüne gelen bir kişi pompalı tüfekle ardı ardına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar büfede bulunan E.Y'nin başına isabet etti. Ateş eden kişi otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan E.Y'ye müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı. Polis , incelemelerde bulunurken, kimliğini tespit ettiği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bugün 10:51 TSİ- Asayiş
Derince'de büfe kurşunlandı
Derince'de plakası bulunmayan bir otomobille gelen kişi pompalı tüfekle büfeye ateş etti. Yaralanan E.Y. tedavi altına alındı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz