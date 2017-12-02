Derince'de büfe kurşunlandı

Olay, Derince Fatih Mahallesi Engin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası bulunmayan bir otomobille büfenin önüne gelen bir kişi pompalı tüfekle ardı ardına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar büfede bulunan E.Y'nin başına isabet etti. Ateş eden kişi otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan E.Y'ye müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı. Polis , incelemelerde bulunurken, kimliğini tespit ettiği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.