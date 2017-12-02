Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:53 TSİ- Gündem

DP WORD Yarımca, akülü tekerlekli sandalye bağışladı

İstanbul Maratonu'na çalışanlarından oluşan 70 kişilik bir ekiple katılan DP World Yarımca, ihtiyaç sahiplerine dört akülü tekerlekli sandalye bağışladı

İstanbul Maratonu'nda engelliler için koşan DP WORD Yarımca, ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalye bağışladı. DP World Yarımca Limanı'nda düzenlenen törende Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya'ya tekerlekli sandalyeler teslim edildi. DP World çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği, kimi çalışanların maratonda koştukları tişörtlerle katıldığı tören Türkiye Gönüllülük Haftası kapsamı içinde limanda gerçekleştirildi.

SOSYAL DİNAMİKLER

Konuşmasında 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olduğuna değinen DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, değişen sosyal dinamikler ile başarılı şirketlerin sadece ürün ve hizmetleriyle değil aynı zamanda topluma yaptıkları katkılarla da farklılık oluşturmak olduğunu vurguladı. Adams, bu doğrultuda paydaşların şirketin sürdürülebilir iş yapış modelleri konusundaki beklentilerinin sosyal sorumluluk çalışmaları ve marka algısı üzerinde giderek artan bir rolü olduğunu söyledi.

ENGELLİLERE DESTEK

Adams, "DP World olarak, global sürdürülebilir stratejimiz kapsamında iş güvenliği, eğitim , çevre, kadın ve engelli konularında projeleri desteklemeyi tercih ediyoruz. Bu, bizi şirket olmanın da ötesinde, tüm çalışanlarıyla birlikte, içinde yaşadığı topluma 'dokunmayı' seçen özel bir topluluğa dönüştürüyor" dedi.

Bugün 10:53 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Her köye bir fırın mask
Her köye bir fırın
6 personel her ay ödüllendiriliyor mask
6 personel her ay ödüllendiriliyor
Doğan, Arakanlı çocuklarla mask
Doğan, Arakanlı çocuklarla
35 yıllık pazarcı teyzeden Ayaz'a teşekkür mask
35 yıllık pazarcı teyzeden Ayaz'a teşekkür
3 ilçede elektrikler kesilecek mask
3 ilçede elektrikler kesilecek
Üst geçitten şelaleler akıttı mask
Üst geçitten şelaleler akıttı
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu
Mağaza açılışında izdiham çıktı! mask
Mağaza açılışında izdiham çıktı!
Güvenç Kurtar’ın acı günü! mask
Güvenç Kurtar’ın acı günü!
Takla atan otomobilin altında kaldı, hastanede öldü mask
Takla atan otomobilin altında kaldı, hastanede öldü
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı mask
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı
Alman sevgilisini öldürüp betona gömen şahıs, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı mask
Alman sevgilisini öldürüp betona gömen şahıs, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR