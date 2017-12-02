Ford’un yarışmasında Kocaeli’ye iki ödül

Ford Trucks Sanat Atölyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, Ford Trucks 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. Tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan yarışmada; kamyon şoförlerinin hayatını en anlamlı ve estetik şekilde kadrajlayarak ödül kazanan yarışmacıları, yarışmanın seçici kurul danışmanı Coşkun Aral açıkladı.

KOCAELİLİ SANATÇI ÜÇÜNCÜ OLDU

Bu yıl, “Kamyoncunun hayatı, yollar sizin gözünüzle daha çekilir olsun” teması ile 700’e yakın eserin yarıştığı yarışmada birinciliğe layık görülen eser Sakarya ’dan İhsan Korkut’un eseri oldu. Yarışmada ikincilik ödülünü; Van’dan Ahmet Fatih Sönmez, üçüncülük ödülünü ise Kocaeli ’den Ahmet Turan Kural aldı.

13 BİN LİRA ÖDÜL

Mansiyon Ödülünü Bursa ’dan Aykut Papur alırken, Ford Trucks Özel Ödülünü Kocaeli’den İlhan Kılınç, Jüri Özel Ödülü’nü ise İzmir’den Serkan Ülker almaya hak kazandı. Kazananlarını belirlemek üzere oluşturulan jüride ise fotoğrafçılık alanında başarısını kanıtlanmış Coşkun Aral, Murat Gür, Nevzat Gür gibi önemli isimler yer aldı. Kazananlara toplamda 13 bin lira tutarında para ödülü takdim edildi.