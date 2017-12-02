Engellilerden 7 milyon avroluk katkı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından zihinsel engelli kızıyla Türkiye 'ye yerleşen Avusturyalı Beatrice Brunninger'in engellilerin hizmetinde kullanılması için bağışladığı İzmit 'in Akmeşe köyündeki 72 dönümlük arazide kurulan merkezde, tekstil, süs bitkisi, mantar, meyve ve sebze yetiştiriciliği alanında 114 engelli istihdam ediliyor.

Merkezin Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'da faaliyete geçen merkezde 2009'a kadar tavşan ve bal üretimi gerçekleştirildiğini, zarar eden bu bölümlerin kapatılmasının ardından üretimin konfeksiyona yoğunlaştığını söyledi.

Bayraktar, kapasitelerini sürekli büyüterek konfeksiyonda önemli miktarda üretim ve istihdam artışı elde ettiklerini dile getirerek, "Daha önce 5 bin 400 metrekare kapalı alana sahiptik, buna 4 bin metrekare daha ilave ettik. İstihdam edilen engelli personel sayısını 40'tan 114'e çıkardık. Amacımız, 2018 sonuna kadar çalışan engelli personel sayısını 150'ye ulaştırmak. Bu kapasite burada mevcut." diye konuştu.

Hazır giyim firması Metraco AŞ ile 2012 yılında fason iş ortaklığı kurduklarını belirten Bayraktar, konfeksiyon bölümünde başta Scotch & Soda olmak üzere dünyanın ünlü markalarına günde 2 bin 500 parça üretim yaptıklarını kaydetti.

Bayraktar, konfeksiyon üretiminin tamamını ihraç ettiklerini anlatarak, "Ürünlerin yüzde 90'ı Hollanda'ya gidiyor. Hollanda ürünlerin toplandığı ülke. Engellilerin diktiği ürünler buradan Yeni Zelanda'dan Brezilya 'ya, Japonya'dan Arap ülkelerine, dünyanın her tarafına gönderiliyor. Avrupa ülkelerinin tamamında ürünlerimiz kullanılıyor. Engellilerle Türk ekonomisine yılda 5 ila 7 milyon avro arasında katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kalite anlamında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz"

Merkezin tekstil ürünlerinin yanı sıra mantar ve açık alanda sebze-meyveyle çiçekçilik alanlarında da üretim yaptığına değinen Bayraktar, engellilere istihdam yaratma adına çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bayraktar, engellilerin ürettiği ürünlerin son derece kaliteli olduğunun altını çizerek, "Kalite anlamında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten ihracat yaptığımız firmalardan da bu konuda olumlu geri dönüş alıyoruz. Engellilere gerekli eğitimi verdikten sonra onlara iş alanları açtıktan sonra başaramayacakları hiçbir şey yok. Bu o demektir." şeklinde konuştu.

Engellileri üretim sürecine dahil ederek rehabilite ettiklerini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Burada farklı bir ortam içerisinde, sosyal yaşamın tam ortasında yer alıyor engelli arkadaşlarımız. Amacımız, onları üreterek rehabilite etmek. Burada ağabey, kardeş, arkadaş her şey var. Bu işin sürekliliğini sağlamak için büyük bir uğraş içerisindeyiz. En iyi geri dönüşü zihinsel engellilerin ailelerinden alıyoruz. Zihinsel engellilerin ailelerine de sosyal yaşam alanı açmış oluyoruz. Bakmakla yükümlü oldukları çocukları 12 saat boyunca bize emanet. Dolayısıyla burada çocuklarının güven içerisinde çalıştıklarını bildikleri için onlara da sosyal alanı oluşturmuş oluyoruz. Burada her şey var."

- "Tamamen sosyal hayata katılıyoruz"

Konfeksiyon bölümünde 12 yıldır makineci olarak çalışan ortopedik engelli Suna Bağrıyanık, tekstil işini bu merkezde öğrendiğini, daha önce tekstille ilgili hiçbir şey bilmediğini fakat şu anda gayet başarılı olduğunu söyledi.

İş sahibi olduktan sonra engelliler olarak tamamen sosyal hayata girme şansı bulduklarını vurgulayan Bağrıyanık, "Çalışma hayatı insanı sosyalleştiriyor. Bir de kader arkadaşlarımızla aynı ortamda bulunmak çok daha güzel, öz güvenimiz yükseliyor. Asosyal insanların burada tamamen sosyalleştiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağrıyanık, engellilerin acımak yerine Bizimköy gibi istihdam oluşturan yerler sunarak topluma kazandırılmaları halinde başaramayacakları iş olmadığını sözlerine ekledi.