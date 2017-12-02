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İl başkanları eksik toplanıyor

İl Başkanları Aralık ayı toplantısı DSP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül'ün ev sahipliğinde 4 Aralık Pazartesi günü Ramada Otel'de gerçekeleştirilecek

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından dönemin SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu’nun çağrısı üzerine her ayın ilk pazartesi günü bir araya gelmeye başlayan 7 siyasi partinin il başkanı Aralık ayı toplantısını gerçekleştirecek. DSP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül'ün ev sahipliğinde 4 Aralık Pazartesi günü saat 09.30 Ramada Otel'de gerçekleştirilecek toplantıya CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, kongrelerinin yaklaşmasından dolayı katılmayacak.

Bugün 11:12 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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