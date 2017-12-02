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Kocaeli'de iş yeri yangını

Gebze'de iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kocaeli'de iş yeri yangını

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Üst kattaki dairelerin de etkilendiği yangında, iş yerinde ve bazı dairelerde hasar oluştu.

Bugün 11:57 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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