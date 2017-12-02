Kaza saat 06.00 sıralarında, Güzeller Organize Sanayi Bölgesigirişinde meydana geldi. Selahattin Topkaya yönetimindeki41 YN 087 plakalı TIR , iddiaya göre, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen 52 yaşındaki Nemaz Süleymanoğlu yönetimindeki 34 KL 4202 plakalıhafif ticariaraçla çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrildi . Kazada, Nemaz Süleymanoğlu öldü Selahattin Topkaya ise, hafif yaralandı. Selahattin Topkaya kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 12:20 TSİ- Asayiş
TIR hatalı sollama yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Gebze'de hatalı sollama yapan TIR'ın karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bugün 12:20 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz