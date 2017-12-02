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TIR hatalı sollama yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gebze'de hatalı sollama yapan TIR'ın karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında, Güzeller Organize Sanayi Bölgesigirişinde meydana geldi. Selahattin Topkaya yönetimindeki41 YN 087 plakalı TIR , iddiaya göre, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen 52 yaşındaki Nemaz Süleymanoğlu yönetimindeki 34 KL 4202 plakalıhafif ticariaraçla çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrildi . Kazada, Nemaz Süleymanoğlu öldü Selahattin Topkaya ise, hafif yaralandı. Selahattin Topkaya kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 12:20 TSİ - Asayiş

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