İzmit ’te meslekte 41 yılını dolduran ve İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Ahilik Haftası programında ödüllendirilen 68 yaşındaki kasap Muammer Zümbüllü, meslek hayatı ile ilgili tecrübelerini gazetemizle paylaştı. Zümbüllü mesleğin geleceği ile ilgili olumlu bakamadıklarını belirterek, “Ülkemizde hayvan yetiştiricisi kalmadı. Gün geçtikçe ülkemizde yetişen hayvan sayısı düşüyor. Bu mesleğimizin geleceğine gölge düşürüyor” dedi.

Mesleğe ilk nasıl başladınız?

Mesleğe ilk olarak 1959 yılında 10 yaşındayken babamla birlikte başladım. 10 yaşındayken çırak olarak mesleği öğrenmeye başladım. Geçen yıllar boyunca ustalık seviyesine geldim. 1959 yılında dükkanımızı ilk olarak şu anki Belsa Plaza AVM’nin olduğu yerde İzmit hal binası vardı. İlk dükkanımız oradaydı. Hal binası yıkıldıktan sonrası 1991 yılında İstiklal Caddesi’ndeki yerimize taşındık. Bugün ise oğullarım Sedat Zümbüllü ve Ahmet Zümbüllü ile mesleğime devam ediyorum.

Mesleğin zorlukları nelerdir?

Mesleğin zorlukları elbette var. Gıda sektöründe olduğumuz için etin gelişinden başlayarak burada çeşitlendirilmesi, sağlıklı bir şekilde korunması ve kalitenin sağlandıktan sonra müşteriye sunulması büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirerek zorlukları aşıyoruz.

Meslekle ilgili gelecek beklentiniz nedir?

Meslekle ilgili gelecek beklentimiz çok, ama yok demek durumunda kalıyoruz. Türkiye ’nin hayvancılık konusunda geriye gidişini hep birlikte görüyoruz. Hayvancılık politikası artık ne tarafa çekiliyor bilmiyorum, ama biz hayvan bulmakta, özellikle de kaliteli hayvan bulmakta zorluk geçiyoruz. Artık köylerde besici yetişmiyor. Haliyle hayvanda yetişmiyor. Durum böyle olunca malda bulamıyoruz.

41 yılı aşkın süredir mesleğinizi devam ettiriyorsunuz. Bunca yıl çevre esnafıyla ilişkileriniz nasıl devam etti?

Gayet iyi diyebilirim. Çevre esnafla aramız hep iyi oldu . Bizi bilen biliyor. Hakkımızda olumsuz konuşan hiç olmadı.

Ahilik Haftası’nda İzmit Belediyesi’nin düzenlediği programla meslekte 41. yılını geçiren esnaflardan biri olarak ödül aldınız. Törende neler hissettiniz?

Gayet güzel bir organizasyon oldu. Bu işi organize edenlere teşekkür ediyorum. Ama şu var, belli meslek grupları artık ölmeye başladı. Çırak yetişmiyor artık. Çırak ve ustaların sınavları oluyor. Adam çok iyi bir usta, fakat sınavdan geçemiyor. Bu konunun üzerine gidilmesi belli bir düzen getirilmesi gerekmektedir.

Son zamanlarda et fiyatları ülke gündeminde yer alıyor. Yerli et pahalıyken ithal et bazı marketlerde uygun fiyatlara satılıyor. Bu konuda neler söylemek isterseniz?

Fiyatların yüksek olmasının iki sebebi var. Birincisi; yerli hayvan yetişmiyor. İkincisi ise iç piyasada bulunan hayvanları aşırı tüketimi. Belirli firmaların günlük tüketimleri çok yüksek. Bu tarz firmalar ithal et getirerek satıyorlardı. Onlar için yeni bir şey değil. Bu firmalar iç piyasadaki etler yerine ithal et alıp satış yapsalar iç piyasa oldukça rahatlar, fiyatlar da düşer diye düşünüyorum.

Muammer Zümbüllü kimdir?

Muammer Zümbüllü 1949 yılında İzmit’te doğdu. Evli ve 2 çocuk babası. Kasaplık mesleğine 1959 yılında şimdi Belsa Plaza AVM’nin bulunduğu eski hal binasında babasıyla birlikte başladı. Eski hal binasının yıkılmasıyla birlikte 1991 yılından beri oğulları Ahmet Zümbüllü ve Sedat Zümbüllü ile birlikte Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi No 146’daki işletmelerinde mesleklerine devam ediyorlar.