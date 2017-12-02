Kocaelispor 10 maçtır kazanamıyor

90' Kerem çıkıyor, İshak giriyor...
85' Ahmet Özdemir (Karacabey) ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü.
82' Yasin'in yerine Yusuf Efil oyuna girdi.
77' Fatih sağdan getirdi pasını Özgür'e bıraktı, Özgür sert vurdu, kaleciden döndü.
75' Karacabey sol çaprazda serbest vuruş kazandı, Ali direkt kaleye gönderdi, üstten az farkla avuta çıktı.
71' Sağdan Burak Süleymen ortaladı, Onur Kandöken penaltı noktası üzerinden çok kötü bir kafa vuruşuyla avuta attı
65' Kocaelispor'da Mehmet Avcı çıktı, Burak Özbakır girdi
65' Karacabey'de Emirhan'ın yerine Oğuzhan girdi
İKİNCİ YARI BAŞLADI
İLK YARI BİTTİ
40' Sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşu Burak Süleyman direkt kaleye gönderdi, yan ağlarda kaldı, tribünler gol diye ayağa kalktı. Avut
26' Kemal mermi gibi bir şut gönderdi, üstten avuta çıktı.
23' Sağdan gelişen Karacabey atağında Batuhan ortalamak istedi, kadir'in ayağına çarpan top bir anda kalemize yöneldi, Yusuf Şenlik uçarak yüzde yüz golü kurtardı.
18' Burak Süleyman soldan ceza alanına girerken ortaladı, Mehmet Avcı direk dibinde lakın mesafeden kafayı inanılmaz kötü vurdu, avuta atı, yüzde yüz gol kaçtı.
12' Özgür nefis bir pas verdi, Onur Kandöken sert vurdu, kaleciden döndü.
3' Burak Süleyman soldan girdi altı pasa çıkardı, Gökdeniz yakın mesafeden vuramadı
MAÇ BAŞLADI
Kocaelispor ile Karacabey Birlik, saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. İsmetpaşa stadında yapılacak maçta ilk kadrolar şu şekilde:
Kocaelispor
35. YUSUF ŞENLİK
2. FATİH ADIGÜZEL
3. KADİR ÖGE
5. KEMAL CAN AYDEMİR
19. MEHMET AVCI
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
77. ONUR KANDÖKEN
10. BURAK SÜLEYMAN
14. ÖZGÜR SÜREKÇİ
18. ONUR ÖZTONGA
99. KEREM YILDIRIM
Yedekler
1. CAN EMRE YÜCEL
97. VOLKAN MERT KORKMAZ
9. İSHAK KURT
17. BURAK ÖZBAKIR
21. FERHAT ERTUKUŞ
Teknik Sorumlu
FATİH KAVLAK
Karacabey Birlik
13. MEHMET MERT PALA
2. ÖMER FARUK GÜMÜŞ
5. YASİN TOSUN
6. SEDAT DURSUN
7. EMRE AKDAĞ
9. BATUHAN ER
20. BÜNYAMİN KASAL
22. ALİ SERİN
23. FATİH GÜLTEKİN
47. İLYAS AKAN
77. EMİRHAN ÇOLAK
Yedekler
48. ALİ TOKAT
8. ÇAĞRI GÜLCÜ
16. BARTU ÇEVİK
35. SAMET GÖKER
52. YUSUF EFİL
70. OĞUZHAN YILMAZ
88. AHMET ÖZDEMİR
Teknik Sorumlu
SELÇUK BUĞDAYCI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz