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Bugün 12:42 TSİ- Spor

Kocaelispor 10 maçtır kazanamıyor

Kocaelispor ile Karacabey Birlik maçı 0-0 berabere bitti

BÜYÜT

90' Kerem çıkıyor, İshak giriyor...

85' Ahmet Özdemir (Karacabey) ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü.

82' Yasin'in yerine Yusuf Efil oyuna girdi.

77' Fatih sağdan getirdi pasını Özgür'e bıraktı, Özgür sert vurdu, kaleciden döndü.

75' Karacabey sol çaprazda serbest vuruş kazandı, Ali direkt kaleye gönderdi, üstten az farkla avuta çıktı.

71' Sağdan Burak Süleymen ortaladı, Onur Kandöken penaltı noktası üzerinden çok kötü bir kafa vuruşuyla avuta attı

65' Kocaelispor'da Mehmet Avcı çıktı, Burak Özbakır girdi

65' Karacabey'de Emirhan'ın yerine Oğuzhan girdi

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İLK YARI BİTTİ

40' Sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşu Burak Süleyman direkt kaleye gönderdi, yan ağlarda kaldı, tribünler gol diye ayağa kalktı. Avut

26' Kemal mermi gibi bir şut gönderdi, üstten avuta çıktı.

23' Sağdan gelişen Karacabey atağında Batuhan ortalamak istedi, kadir'in ayağına çarpan top bir anda kalemize yöneldi, Yusuf Şenlik uçarak yüzde yüz golü kurtardı.

18' Burak Süleyman soldan ceza alanına girerken ortaladı, Mehmet Avcı direk dibinde lakın mesafeden kafayı inanılmaz kötü vurdu, avuta atı, yüzde yüz gol kaçtı.

12' Özgür nefis bir pas verdi, Onur Kandöken sert vurdu, kaleciden döndü.

3' Burak Süleyman soldan girdi altı pasa çıkardı, Gökdeniz yakın mesafeden vuramadı

MAÇ BAŞLADI

Kocaelispor ile Karacabey Birlik, saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. İsmetpaşa stadında yapılacak maçta ilk kadrolar şu şekilde:

Kocaelispor

35. YUSUF ŞENLİK

2. FATİH ADIGÜZEL

3. KADİR ÖGE

5. KEMAL CAN AYDEMİR

19. MEHMET AVCI

7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

77. ONUR KANDÖKEN

10. BURAK SÜLEYMAN

14. ÖZGÜR SÜREKÇİ

18. ONUR ÖZTONGA

99. KEREM YILDIRIM

Yedekler

1. CAN EMRE YÜCEL

97. VOLKAN MERT KORKMAZ

9. İSHAK KURT

17. BURAK ÖZBAKIR

21. FERHAT ERTUKUŞ

Teknik Sorumlu

FATİH KAVLAK

Karacabey Birlik

13. MEHMET MERT PALA

2. ÖMER FARUK GÜMÜŞ

5. YASİN TOSUN

6. SEDAT DURSUN

7. EMRE AKDAĞ

9. BATUHAN ER

20. BÜNYAMİN KASAL

22. ALİ SERİN

23. FATİH GÜLTEKİN

47. İLYAS AKAN

77. EMİRHAN ÇOLAK

Yedekler

48. ALİ TOKAT

8. ÇAĞRI GÜLCÜ

16. BARTU ÇEVİK

35. SAMET GÖKER

52. YUSUF EFİL

70. OĞUZHAN YILMAZ

88. AHMET ÖZDEMİR

Teknik Sorumlu

SELÇUK BUĞDAYCI

Bugün 12:42 TSİ - Spor

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