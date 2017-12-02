Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta Pazar günü oynanacak; Kocaeli Birlikspor-Sivas Belediyespor maçı için hava yolu ile Sivas’tan ayrılacak olan Sivas Belediyespor arıza engeline takıldı. Sivas Belediyespor kafilesi hava yolu ile Kocaeli’ne hareket etmek için kafile halinde Sivas Nuri Demirağ Havali Limanı’na gitti . Futbolcular ve teknik ekip uçağa bindi ancak uçak arıza yapınca diğer yolcular ile uçaktan inerek hava limanı içerisinde beklemeye başladılar. Uçaktaki arıza giderilemeyince uzun bir bekleyişin ardından, arızanın giderilmesini beklemek için Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’ne geri döndüler. Kafile uçmak için arızanın giderilmesini bekliyor.
Bugün 12:52 TSİ- Spor
Arıza nedeni ile takım uçamadı
Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta Pazar günü oynanacak; Kocaeli Birlikspor-Sivas Belediyespor maçı için hava yolu ile Sivas’tan ayrılacak olan Sivas Belediyespor arıza engeline takıldı.
Bugün 12:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz