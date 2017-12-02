Gölcük'te İşeri yeniden başkan

CHP Gölcük İlçe kongresi bugün saat 11.30’da Melisa Düğün salonunda gerçekleşti. Kongreye Gölcük ilçe örgütlerinden partililerin katılımı yoğun oldu . Eski Değirmendere Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın kongreye bir gün kala adaylıktan çekildiğini açıklaması üzerine tek aday olarak kongreye giren İsmet İşeri yeniden başkan seçildi.

YOĞUN KATILIM

Kongreye, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, eski İl Başkanı Cihat Altınyuva, Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya katılım sağladı. 325 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 yönetim kurulu üyesi,61il delegesi belirlendi.

İlçe Yönetimi

Mustafa Büyükbudak

Ümit Doğru Cinemre

Nehir Çetin

Yasemin Ergin

Fikret Gürel

Metin Kaya

Murat Korkmaz

Hüseyin Köroğlu

Oktay Seçer

Semih Sirmen

Zekiye Şen

Osman Şenol

Ali Derya Tataroğlu

Engin Yasin Yıldız

Alaaddin Yılmaz

İl Delegeleri

Ayla Abanoz

Hakan Ak

Ertuğrul Akalın

Şendağ Akan

Büşra Akbaş

Şengül Akdeniz Bekar

Mehmet Alkan

Günseli Alp

Seyfettin Andiç

Cevdet Barış

Yakup Barış

Yaşar Bayraktar

Ayşe Bektaş

Mustafa Biçer

İsmet Bucak

Nadide Dilek Çağıltay

Günercan Çelik

Nehir Çetin

Türkan Çimen

Ebru Demir

Sinan Demir

Ayşin Deniz

Turan Dumlu

Canay Erdoğan

Nevzat Erenkaya

Orhan Erol

Üstün Gökçen

Halit Güloğlu

Fikri Berfu Gürel

Binnur İkizoğlu

Ekrem İşeri

İsmet İşeri

Metin Kahraman

Emre Kılıç

Ömer Kısrure

Yaşar Korkmaz

Mehmet Kurt

Refik Kuşçu

Pınar Naak

Vedat Önal

Ceren Özdemir

Ahmet Özder

Selin Saraç

Namık Saral

Şenol Seymen

Mehmet Sefa Sirmen

İlker Solakoğlu

Tuncay Şahin

Ayla Şen

Zafer Şimşek

Ali Derya Tataroğlu

Semra Türken

İmmet Türkoğlu

Adnan Usta

Caner Uzuner

Saadettin Yazıcıoğlu

Sevil Yıldız

Güney Yılmaz

Yonca Yılmaz Moldur

Özgür Yılmaz

Hülya Güreli Yolcubal