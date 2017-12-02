Gölcük'te İşeri yeniden başkan

CHP Gölcük İlçe kongresi bugün saat 11.30’da Melisa Düğün salonunda gerçekleşti. Kongreye Gölcük ilçe örgütlerinden partililerin katılımı yoğun oldu . Eski Değirmendere Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın kongreye bir gün kala adaylıktan çekildiğini açıklaması üzerine tek aday olarak kongreye giren İsmet İşeri yeniden başkan seçildi.
YOĞUN KATILIM
Kongreye, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, eski İl Başkanı Cihat Altınyuva, Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya katılım sağladı. 325 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 yönetim kurulu üyesi,61il delegesi belirlendi.
İlçe Yönetimi
Mustafa Büyükbudak
Ümit Doğru Cinemre
Nehir Çetin
Yasemin Ergin
Fikret Gürel
Metin Kaya
Murat Korkmaz
Hüseyin Köroğlu
Oktay Seçer
Semih Sirmen
Zekiye Şen
Osman Şenol
Ali Derya Tataroğlu
Engin Yasin Yıldız
Alaaddin Yılmaz
İl Delegeleri
Ayla Abanoz
Hakan Ak
Ertuğrul Akalın
Şendağ Akan
Büşra Akbaş
Şengül Akdeniz Bekar
Mehmet Alkan
Günseli Alp
Seyfettin Andiç
Cevdet Barış
Yakup Barış
Yaşar Bayraktar
Ayşe Bektaş
Mustafa Biçer
İsmet Bucak
Nadide Dilek Çağıltay
Günercan Çelik
Nehir Çetin
Türkan Çimen
Ebru Demir
Sinan Demir
Ayşin Deniz
Turan Dumlu
Canay Erdoğan
Nevzat Erenkaya
Orhan Erol
Üstün Gökçen
Halit Güloğlu
Fikri Berfu Gürel
Binnur İkizoğlu
Ekrem İşeri
İsmet İşeri
Metin Kahraman
Emre Kılıç
Ömer Kısrure
Yaşar Korkmaz
Mehmet Kurt
Refik Kuşçu
Pınar Naak
Vedat Önal
Ceren Özdemir
Ahmet Özder
Selin Saraç
Namık Saral
Şenol Seymen
Mehmet Sefa Sirmen
İlker Solakoğlu
Tuncay Şahin
Ayla Şen
Zafer Şimşek
Ali Derya Tataroğlu
Semra Türken
İmmet Türkoğlu
Adnan Usta
Caner Uzuner
Saadettin Yazıcıoğlu
Sevil Yıldız
Güney Yılmaz
Yonca Yılmaz Moldur
Özgür Yılmaz
Hülya Güreli Yolcubal
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz