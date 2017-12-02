Elektrik kontağı evi küle çevirdi

İzmit Gültepe Mahallesi Kırkmeşe Sokak adresinde bulunan Kerem Top’a ait evde kimse bulunmadığı esnada yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması faciayı önlerken tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının evdeki elektrik kontağından meydana geldiği öne sürülürken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı