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Elektrik kontağı evi küle çevirdi

İzmit Gültepe Mahallesinde bulunan bir evde elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

İzmit Gültepe Mahallesi Kırkmeşe Sokak adresinde bulunan Kerem Top’a ait evde kimse bulunmadığı esnada yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması faciayı önlerken tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının evdeki elektrik kontağından meydana geldiği öne sürülürken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı

Bugün 13:59 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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