CHP, otoyol kamulaştırma bedelini alamayan köylüleri dinledi

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında kamulaştırma bedelleri ödenmeyen Eseler Köyü sakinleri CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’i ağırlayarak, dertlerini anlattı. Milletvekili Hürriyet’e, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il yöneticisi Harun Yıldızlı ve Selim Yıldız, Eski İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Uzun, partilileri Nuri Top ve Seda Oral eşlik etti.

45 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKİYORDU

İzmit ’e bağlı Eseler Köyü sakinleri ile çevre köylerden gelen kamulaştırma mağdurları, mağduriyetlerini tek tek CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a anlattı. Köy sakinleri, “Bizlere 16 Temmuz’da yaptığımız anlaşmaya göre 171 dönümlük arazimin 61 dönümünü kamulaştırdılar ve 45 gün içerisinde ödemenin yapılacağını söylediler. Toplamda 7 Milyon liranın üzerinde ödeme yapılması gerekiyor. At çiftliğine bile o paranın üzerine satabilirim” dedi

DEVLETİN TEK KÖYE BORCU 60 MİLYON TL

Köylüler muhatap bulamadıklarından da yakınarak, “Bizler yetkililerle de bu durumu görüşmeye çalıştık. Bize, ‘Maliye Bakanlığı’nı arayın, size bütçe vermesini isteyin’ ya da BİMER’e yazmamızı söylediler” şeklinde konuştu. Köy sakinleri aynı durumda 150’ye yakın vatandaşın kamulaştırılan arazisinin paralarının ödenmediğini ve bu miktarın da 60 Milyon liraya ulaştığını söyledi.

SADECE ESELER’DE DEĞİL

Yaşanan sorunun sadece Eseler Köyü’nde değil, diğer kamulaştırma yapılan köylerde de olduğunu dile getiren köy sakinleri kamulaştırılmasına rağmen bir çalışma başlamamış olan parsellerde tarım yapamadıklarını belirterek, mağdur edildiklerini söyledi. Köy sakinlerini dinleyen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, devletin yapacağı üçüncü köprü için kamulaştırdığı alanda vatandaşların mağdur edilmesinin haksızlık olduğunu belirtti.

“GEREKİRSE SİZE SİPER OLURUZ”

Milletvekili Hürriyet, “Sorununuzu ilk olarak yetkili makamlara anlatarak çözmemiz gerekiyor. Aranızda oluşturacağınız bir heyetin Valilikle görüşmesini sağlayacağız. Ben de bu kamulaştırma bedellerini mecliste dile getireceğim, ilgili bakanlıkla da görüşerek neden hala paranızı alamadığınızı öğreneceğiz ve paranızı almanız için çalışacağız. Hiçbir yöntem işe yaramaz da hakkınız olan paranızı almanız için gerekirse size siper olacağız” açıklamasında bulundu.