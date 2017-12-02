Sefa Sirmen’e yeni görev

CHP Gölcük Örgütü, ilçe kongresini Kavaklı Melisa Düğün Salonu ’nda gerçekleştirdi. Saat 10.00’da başlayan kongrede mevcut başkan İsmet İşeri’nin karşısına aday çıkmadı. Tek listeli kongrede İşeri, yönetiminde Sefa Sirmen’e de görev verdi. Bir dönem Kocaeli eski Büyükşehir Belediye Başkanlığı, CHP eski Milletvekilliği, eski İl başkanlığı yapan Mehmet Sefa Sirmen şimdi ise Gölcük’te il delegesi oldu .