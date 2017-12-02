AKP'li başkandan örnek davranış

AKP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, Görme engelli vatandaşların kitap okuyabilmeleri için yaygın bir uygulama olan kitap seslendirme çalışmasına yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatını anlatan Hüseyin Besli ve Ömer Özbay’ın kaleme aldığı “Bir Liderin Doğuşu; Recep Tayyip Erdoğan” kitabını seslendiren Çağlayan, "AK Parti İzmit Gençlik kolları başkanı olarak ben bir başlangıç yaptım, görme engelli vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatından kesitler sunan bu kitabı dinlemelerini arzu ettiğim için başlangıçta bu kitabı tercih ettim, bundan sonraki süreçte teşkilatlarımızdaki genç kardeşlerimizde kitap seslendirerek çalışmaya katkı sağlayacaklar" dedi. Seslendiren kitabın tamamına yarın yayın hayatına başlayacak olan “www.izmitengelsizgencler.com” web sayfasından ulaşabilirsiniz.