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Otizmli çocuklar pişmaniye üretecek

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği ile Öz Can Pişmaniye arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde otizmli çocuklar pişmaniyede çalışarak üretim alanında hizmet verecek.

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği Öz Can Pişmanı ile bir ilke imza atarak protokol imzalandı. Lastik İş Sosyal Tesislerinde düzenlenen imza törenine Özcan Pişmaniye Sahibi Yaşar Can, kardeşi Murat Can, KOÇDER Başkanı İlkin Kılıçaslan, dernek yöneticileri Sevdiye Fidan, Münevver Yinanç, Necdet Gümüş’ün yanı sıra konuk olarak da esnaf Mehmet Emiştekin, Uğur Demir, Yusuf Erenkaya katıldı. İmzalanan bu protokol çerçevesinde Otistik çocuklar Özcan Pişmaniye’de aktif olarak çalışarak üretime destek verecekler.

Çocuklarımızı yok sayamayızDüzenlenen protokolün ardından söz alan Özcan Pişmaniye Sahibi Yaşar Can, “KOÇDER Başkanımız böyle bir teklif ile geldiklerinde bizler çok heyecanlandık. Sadece pişmaniye üretmek değil aynı zamanda sosyal bir projede yer almaz istiyoruz. Düşüncelerimiz dernekleri ile ilgili ne yapabiliriz. Otizmli kardeşlerimizi onları nasıl sosyal hayata sokarız diye düşündük. İmzaladığımız protokol ile normal bir çalışan gibi olacak. Çocuklarımızı yok sayamayız. Onlardan faydalanmamız lazım. Böyle bir protokol yapmak istedik. Her insanın yaptığı işi onlar da yapabilir” dedi.

Duyguları kelimelerle anlatmak mümkün değilYaşar Can’ın ardından söz alan KOÇDER Başkanı İlkin Kılıçaslan, protokol sonrasında duydukları memnuniyeti kelimeler ile anlatamayacağını belirterek, “KOÇDER ailesi olarak bizler anne ve babalarız. Yaşamımız boyunca çocuklarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu proje için fırsat verdiğiniz ve düşündüğünüz için KOÇDER ailesi olarak Yaşar beye teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 14:42 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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