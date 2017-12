Türk Diyanet Vakıf-Sen’de Uysal güven tazeledi

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şubesi’nin 3. Olağan Kongresi Genel Başkan Hazım Zeki Sergi’nin katılımı ile KOTO Beytül Kebap Restoranda gerçekleştirildi. Kongreye Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi, AKP Milletvekili İlyas Şeker, CHP Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Türk-İş Sendikası İl Temsilcisi Yakup Yıldız, CHP İzmit İlçe eski başkanı Selman Yıldırım, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kent Konseyi Genel Sekreter Gültekin Görüm, Kocaeli Spor Başkanı Bahri Yavuz, Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

41 kişilik liste

Mevcut başkan Numan Uysal tek liste ile seçime girdiği kongrede 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu, 5 asil 5 yedek denetim kurulu, 5 asil 5 yedek disiplin kurulu, 7 üstü kurul olmak üzere toplam 41 kişilik liste belirlendi. 112 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede yeniden başkanlık görevine seçilen Uysal “Bir Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu olarak şuana kadar şerefle mücadelesini verdiğimiz sendika yöneticiliğimizi yeni bir ekiple daha etkin ve yetkin yapacağına inandığım genç kardeşlerimizle devam ettirmeyi bizlere nasip eden yüce Allaha sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Çıkarlardan uzak durduk

Yeniden başkanlık görevine seçilen Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şubesi’nin Kurucu Başkanı Numan Uysal “Bir Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu olarak şuana kadar şerefle mücadelesini verdiğimiz sendika yöneticiliğimizi yeni bir ekiple daha etkin ve yetkin yapacağına inandığım genç kardeşlerimizle devam ettirmeyi bizlere nasip eden yüce Allaha sonsuz teşekkür ediyorum. İmamlık görevimizi siyasetten, ticaretten, şöhretten, maddi ve manevi çıkarlardan daima uzak tuttuk. Yaptığımız işe kendi kişisel amaçlarımızı hedefleyerek değil, kurumumuzu ve meslektaşlarımızın onurunu göz önünde tuttuğumuz için giriştik. İslam’ı sokakta değil camilerde be mekteplerde öğrenmeye ve öğretmeye kula kul değil eşit ve hür bir Türk vatandaşı olmaya, ırk, mezhep, tarikat ve cemaat mensubu olarak değil, yalnızca camii ’de bütünleşen bir cemiyet insanı olmaya milli ve çağdaş değerlere sahip ne kadar farklı olursa olsun her insanın düşüncelerine saygılı, devlet büyüklerimize hürmetle ve rakiplerimizle her türlü hayırda yarışmaya küçüklerimize ise sevgi ile örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Son derece önemli bir görev

Uysal’ın ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker “Refah seviyesinin yükselmesi için iş verenin para kazanması gerekiyor. Dolayısı ile sendikalar iş veriminin artırılması için çaba sarf etmesi gerekiyor. Çalışan memur olsun işçi olsun çalıştıkları kurumlara katkı sağlamaları durumda kazançlarının da artacağını düşünüyorum. Camileri 24 saat açık tutmamız, buraları eğitim yuvaları haline getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yüce yaradan bizlere bunun hesabını sorar. Bu kapsamda son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı çalışmaları son derece önemli buluyorum” dedi.

Cami yapımlarında büyük israflar var

Şeker’in ardından söz alan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan’ı Hazım Zeki Sergi Sendikalar olarak bizler buralarda sıkıntılarımızı anlatmak zorundayız. Kocaeli’nin burada olması da bizi çok memnun ediyor. Bizler çok önemli ve saygın birer görev yapıyoruz. Bizim görevimiz asla ayrım yapmadan toplumun her kesimini kucaklamaktan geçiyor. Emeğin namusunu korumak adına bizler sendikal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Camii yapımlarında büyük israflar var. Bunlarla ilgili tedbirler alınması gerekiyor. Çeşitli tarikatlara bağlı olan din görevlileri Diyanet İşleri yerine bu tarikatları ön plana çıkarıyorlar bu şekilde bir başarı elde edemeyiz. Bizler din adamlarıyız, dünyalık kazançları hiçbir zaman düşünmemeliyiz. Bugün yapılan kongremizin ülkemize ve Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bizler her zaman yanınızdayız

Sergi’nin ardından konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar “ Bugün hac vazifesine giden yurttaşlarımıza baktığınızda hala bu organizasyonları cemaatler yapılması gerekiyor. Bu organizasyonları Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığının yapması gerekiyor. Bu kentin tüm protokolü bu gün buradaysa kentimizde Numan hocamız başta olmak üzere ayrımcılık yapmadan herkese eşit davranan hocalarımızın var olmasıdır. Biz Çin gibi insanımızın emeğini pazarlayan bir ülke olmamalıyız” dedi. Akar’ın ardından konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise “Bizler Diyanet İşleri Başkanlığının her zaman yanındayız. Ancak şuan vekil imamlık gibi bir sorun var. Bu kardeşlerimizin kadrolarını almaları gerekiyor. Din eğitiminin merdiven altına inmeden doğru bir şekilde yapılması gerekiyor” dedi.

YÖNETİM KURULU

Numan Uysal, Mehmet ALİ Karadaşlı, Tayfun Ese, Bilal AKBAŞ, Güngör Özcan Salih Çil, Ferhat Duman

DENETLEME KURULU

Mehmet Ali Korkut, Necdet Köktürk, İsmail Varol, Ahmet Kurt, İsmail Adıyaman

DİSİPLİN KURULU ASİL

Ali Osman Yiğit, Delal Çetin, Alaattin Akpınar, Mehmet Erdemir, Hüseyin Bayraklı

ÜST KURUL DELEGESİ

Hakan Acar, Ali Aydoğdu, Salih Çil, Tayfun Ese, Mehmet Ali Karadaşlı, Orhan Korkmaz, Numan Uysal

NUMAN UYSAL KİMDİR?

1971 İzmit doğumlu. Mesleğe 1989 yılında Bekirdere Başaran Camii’nde müezzin olarak başladı. 2001 yılından bu yana da İzmit Fethiye Caddesi’nde bulunan Karagöz İş Hanı Mescidinde görev yapıyor. 2009 yılında Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şubesi kurulunca başkan olarak atandı. 2010 yılında seçilmiş başkan oldu. Kongre sonrasında meslekte 28’inci yılını doldurmuş olacak.