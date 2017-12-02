Mücadele var gol yok 0-0

Kocaelispor taraftarı maç boyunca takımı hiç durmadan destekledi. Maç sonunda ise Teknik Direktör Fatih Kavlak istifaya davet edildi.
HİÇ POZİSYON VERMEDİK
Kocaelispor maç boyunca Maçın ilk yarısında Kocaelispor toplam 4 kez pozisyona girdi. Onur Kandöken ve Gökdeniz ile gole yaklaşıldı. Burak Süleyman ile Kemalin serbest vuruşları az farkla auta çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da oyun hakimiyeti Kocaelispordaydı. İkinci 45 dakikadaki tek pozisyona Özgür ile girdik. Özgürün şutunu 1997 doğumlu kaleci Mehmet Mert çıkardı.
GENÇLER SINIFI GEÇTİ
Bitime 5 dakika kala konuk ekipte Ahmet kırmızı kart gördü. Kalan sürede Kocaelisporun tüm baskısı gol için yeterli olmadı ve Yeşil Siyahlılar 15. maçında 9. beraberliğini aldı. Özellikle İshakın 90da oyuna girmesinin ardından Numaralı B tribünlerinden Fatih Kavlaka tepki geldi. Son düdüğün ardından Kavlak istifaya davet edildi. Özellikle takımın gençleri Onur Öztonga Onur Kandöken Kerem Fatih ve Gökdeniz hiç sırıtmadı ve performansı ile alkışı fazlası ile hak etti.
KADRO
KOCAELİSPOR
KARACABEY BİRLİKSPOR
HAKEMLER: Erhan Kutlu Mehmet Mithat Levent İsa Doğanlar
KOCAELİSPOR
35 YUSUF ŞENLİK
2 FATİH ADIGÜZEL
3 KADİR ÖGE
5 KEMAL CAN AYDEMİR
7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR
10 BURAK SÜLEYMAN
14 ÖZGÜR SÜREKÇİ
18 ONUR ÖZTONGA
19 MEHMET AVCI
Dk. 66 BURAK ÖZBAKIR
77 ONUR KANDÖKEN
99 KEREM YILDIRIM
Dk. 90 İSHAK KURT
YEDEKLER
1 CAN EMRE YÜCEL
21 FERHAT ERTUKUŞ
94 VOLKAN MERT KORKMAZ
KARACABEY BİRLİKSPOR
13 MEHMET MERT PALA
2 ÖMER FARUK GÜMÜŞ
5 YASİN TOSUN
Dk. 83 YUSUF EFİL
6 SEDAT DURSUN
7 EMRE AKDAĞ
9 BATUHAN ER
20 BÜNYAMİN KASAL
Dk. 37 AHMET ÖZDEMİR
22 ALİ SERİN
23 FATİH GÜLTEKİN
47 İLYAS AKAN
77 EMİRHAN ÇOLAK
Dk. 65 OĞUZHAN YILMAZ
YEDEKLER
48 ALİ TOKAT
8 ÇAĞRI GÜLCÜ
16 BARTU ÇELİK
35 SAMET GÖKER
SARI KARTLAR: Dk. 50 Kerem Kocaelispor Dk. 39 Ömer Dk. 56 Ahmet Dk. 90 İlyas Karacabey
KIRMIZI KART: Dk. 85 Ahmet Karacabey
GOL: YOK
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz