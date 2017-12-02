Mücadele var gol yok 0-0

Kocaelispor taraftarı maç boyunca takımı hiç durmadan destekledi. Maç sonunda ise Teknik Direktör Fatih Kavlak istifaya davet edildi.

HİÇ POZİSYON VERMEDİK

Kocaelispor maç boyunca Maçın ilk yarısında Kocaelispor toplam 4 kez pozisyona girdi. Onur Kandöken ve Gökdeniz ile gole yaklaşıldı. Burak Süleyman ile Kemalin serbest vuruşları az farkla auta çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da oyun hakimiyeti Kocaelispordaydı. İkinci 45 dakikadaki tek pozisyona Özgür ile girdik. Özgürün şutunu 1997 doğumlu kaleci Mehmet Mert çıkardı.

GENÇLER SINIFI GEÇTİ

Bitime 5 dakika kala konuk ekipte Ahmet kırmızı kart gördü. Kalan sürede Kocaelisporun tüm baskısı gol için yeterli olmadı ve Yeşil Siyahlılar 15. maçında 9. beraberliğini aldı. Özellikle İshakın 90da oyuna girmesinin ardından Numaralı B tribünlerinden Fatih Kavlaka tepki geldi. Son düdüğün ardından Kavlak istifaya davet edildi. Özellikle takımın gençleri Onur Öztonga Onur Kandöken Kerem Fatih ve Gökdeniz hiç sırıtmadı ve performansı ile alkışı fazlası ile hak etti.

KADRO

KOCAELİSPOR

KARACABEY BİRLİKSPOR

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Erhan Kutlu Mehmet Mithat Levent İsa Doğanlar

KOCAELİSPOR

35 YUSUF ŞENLİK

2 FATİH ADIGÜZEL

3 KADİR ÖGE

5 KEMAL CAN AYDEMİR

7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR

10 BURAK SÜLEYMAN

14 ÖZGÜR SÜREKÇİ

18 ONUR ÖZTONGA

19 MEHMET AVCI

Dk. 66 BURAK ÖZBAKIR

77 ONUR KANDÖKEN

99 KEREM YILDIRIM

Dk. 90 İSHAK KURT

YEDEKLER

1 CAN EMRE YÜCEL

21 FERHAT ERTUKUŞ

94 VOLKAN MERT KORKMAZ

KARACABEY BİRLİKSPOR

13 MEHMET MERT PALA

2 ÖMER FARUK GÜMÜŞ

5 YASİN TOSUN

Dk. 83 YUSUF EFİL

6 SEDAT DURSUN

7 EMRE AKDAĞ

9 BATUHAN ER

20 BÜNYAMİN KASAL

Dk. 37 AHMET ÖZDEMİR

22 ALİ SERİN

23 FATİH GÜLTEKİN

47 İLYAS AKAN

77 EMİRHAN ÇOLAK

Dk. 65 OĞUZHAN YILMAZ

YEDEKLER

48 ALİ TOKAT

8 ÇAĞRI GÜLCÜ

16 BARTU ÇELİK

35 SAMET GÖKER

SARI KARTLAR: Dk. 50 Kerem Kocaelispor Dk. 39 Ömer Dk. 56 Ahmet Dk. 90 İlyas Karacabey

KIRMIZI KART: Dk. 85 Ahmet Karacabey

GOL: YOK