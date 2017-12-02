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Bugün 16:07 TSİ- Asayiş

Kasa hırsızlarından biri yakalandı

Kartepe ile İzmit'te iki işyerine girerek kasalarda bulunan 30 bin TL, 20 bin lira değerinde döviz ve 50 bin TL'lik çek çalan 5 hırsızdan biri İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmit ve Kartepe 'de bulunan iki işyerine giren hırsızlar, açtıkları iki kasadan 30 bin lira, 20 bin lira değerinde döviz ve 50 bin liralık çek çaldı. Hırsızların bir iş yerinden güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden cihazı da çaldığı belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameraları ve mobese kameralarını inceleyerek, hırsızların kullandığı aracın kiralık olduğunu belirledi. Plakası tespit edilen aracın İstanbul Avcılar'da bulunduğu tespit edildi. Polisin operasyonuyla M.H.D. yakalandı. M.H.D. adliyeye sevk edilirken, 4 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Bugün 16:07 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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