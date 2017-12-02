Kasa hırsızlarından biri yakalandı

İzmit ve Kartepe 'de bulunan iki işyerine giren hırsızlar, açtıkları iki kasadan 30 bin lira, 20 bin lira değerinde döviz ve 50 bin liralık çek çaldı. Hırsızların bir iş yerinden güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden cihazı da çaldığı belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameraları ve mobese kameralarını inceleyerek, hırsızların kullandığı aracın kiralık olduğunu belirledi. Plakası tespit edilen aracın İstanbul Avcılar'da bulunduğu tespit edildi. Polisin operasyonuyla M.H.D. yakalandı. M.H.D. adliyeye sevk edilirken, 4 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.