AKP Gebze Teşkilatı'nın 3 Aralık Pazar günü Osman Hamdibey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmeyi planladığı 6'ncı Olağan Kongresi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
Dün 17:35 TSİ- Siyaset
AKP Gebze'de kongre ertelendi
AKP Gebze Teşkilatı'nın yarın gerçekleştirilmesi beklenen ilçe kongresi ileri bir tarihe ertelendi
Dün 17:35 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz