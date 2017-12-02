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Dün 17:35 TSİ- Siyaset

AKP Gebze'de kongre ertelendi

AKP Gebze Teşkilatı'nın yarın gerçekleştirilmesi beklenen ilçe kongresi ileri bir tarihe ertelendi

AKP Gebze Teşkilatı'nın 3 Aralık Pazar günü Osman Hamdibey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmeyi planladığı 6'ncı Olağan Kongresi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Dün 17:35 TSİ - Siyaset

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