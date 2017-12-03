TEM otoyolunda trafik kazası: 6 yaralı

Kartepe TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Mercan Deve idaresindeki 54 B 4977 plakalı hafif ticari araç, Kartepe Acısu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Yolun sağ şeridine savrulan araca arkadan gelen Murat Çevik idaresindeki 34 JJP 96 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri yok

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yolcuları çıkartarak acil sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 54 B 5977 plakalı aracın sürücüsü Mertcan Deve ve araçtaki yolcular İlayda Deve, Nur Eraslan ve Tuba Dumlu ile 34 JJP 96 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Çevik ve yanındaki Fehmiye Çevik ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda yaklaşık 1 saat boyunca trafik kontrollü olarak verilirken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.