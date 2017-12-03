Otomobil galeriye daldı: 2 yaralı

Derince D-100 karayolu Kaşkaldere mevkisinde meydana gelen trafik kazsında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Burak Artuç idaresindeki 41 PG 673 plakalı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Süratli olduğu iddia edilen otomobil daha sonra yolun sağ tarafında bulunan otomobil galerisine daldı. Burada 5 araca çarpan otomobil, galerinin önünde park halindeki iki otomobile de çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Burak Artuç ve eşi Esma Artuç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya neden olan otomobil ve park halindeki 2 araç kullanılamaz hale gelirken diğer 5 araçta da maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı