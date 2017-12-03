İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde çalışan Zabıta Komiseri Veysel Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.
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İzmit Belediyesi'nin acı kaybı!
İzmit Belediyesi'nin acı kaybı!
Bugün 09:17 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz