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İzmit Belediyesi'nin acı kaybı!

İzmit Belediyesi'nin acı kaybı!

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde çalışan Zabıta Komiseri Veysel Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

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