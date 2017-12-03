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Bugün 09:22 TSİ- Gündem

Genç İzmitliler'den Türkiye’de bir ilk

Genç İzmitliler Platformu, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Genç İzmitliler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin ve platform üyelerinin oyuncu olarak yer aldığı bir kamu spotu yayınladı.

Kurulduğu günden bu yana çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve kısa sürede büyük ses getiren Samet Şengöz başkanlığındaki Genç İzmitliler Platformu, Türkiye ’de bir ilki gerçekleştirdi. Çeşitli projelere imza atan Film Adamlar ekibiyle bir araya gelen platform üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin ve platform üyelerinin oyuncu olarak yer aldığı bir kamu spotu yayınladı. Kamu spotunda engelli bireylerin ve bir platform üyelerinin bir arada rol alması Türkiye’de bir ilk özelliği taşıyor.

FARKETMENİZ İÇİN ENGEL’E GEREK YOK

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarih Koridoru’nda gerçekleşen çekimler sonucu Film Adamlar ekibinin desteğiyle yayınlanan engellilere yönelik kamu spotunda engelli bireyler ile sağlıklı bireylerin karşılaşması sonucu engelli bireylerin farkedilip farkedilmeme durumları ele alınırken kamu spotunda “Farketmeniz için ENGEL’e gerek yok” mesajı veriliyor.

ENGELLİ BİREYLER VE PLATFORM ÜYELERİ ROL ALDI

Oldukça farkındalık yaratan kamu spotunun özel oyuncuları Ahmet Talha Erdem, Ceren Görgün, Umut Can Yılmaz, Enes Şen ve İlker Keleş olurken Genç İzmitliler Platformu’ndan isen Başkan Samet Şengöz, Başkan Yardımcıları Mert Kavşut, Mehmet Mamik, Ünsal Şanlı, platform üyeleri Bahar Baykal, Gizem Ergün, Serra Demirtaş, Talat Katmış, Yasin Şengün Burak Selek, Dilara Eraslan ve Melek Köksal rol aldı.

Bugün 09:22 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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