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Başbakan Yardımcısı Işık: Türkiye’ye karşı hiç kimsenin bir komplo kurmasına müsaade etmeyiz

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bir takım güç merkezleri Amerika’daki bir davayı Türkiye’yi adeta bloke etmek, Türkiye’nin ekonomisi kaosa sürüklemek için bir fırsat olarak görüyor. Hiç kimse boşuna heveslenmesin.Türkiye’ye karşı hiç kimsenin bir komplo kurmasına, Türkiye’ye yönelik hiçbir provokasyona Allah’ın izni ile milletimiz ile birlikte müsaade etmeyiz” dedi.

Yeniköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen Başiskele AK Parti 3. Olağan İlçe Gençlik Kolları kongresine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve çok sayıda partili katıldı.

"İlk defa darbe girişimi sokakta önlendi"

Kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bir ülkenin başına daha hangi felaket gelebilir ki? Siz ülkeyi savunsun diye eline silah, emrine vatan evlatları verdiğiniz bazı hain darbeciler, kendi meşru hükümetini düşürüp, Türkiye ’yi başka merkezlerin emir komutasına sokabilecek darbe teşebbüsünde bulundular. İlk defa milletimiz bir darbe girişimini sandıkta değil, sokakta önledi. O süreci de atlattık. Bundan sonra sanmayın ki önümüze yeni engeller çıkmayacak. Bu mücadele devam edecek” dedi.

“Türkiye’ye karşı hiç kimsenin bir komplo kurmasına müsaade etmeyiz”

Amerika’da görülen dava ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, “Bir takım güç merkezleri Amerika’daki bir davayı Türkiye’yi adeta bloke etmek, Türkiye’nin ekonomisi kaosa sürüklemek için bir fırsat olarak görüyor. Hiç kimse boşuna heveslenmesin. Türkiye’ye karşı hiç kimsenin bir komplo kurmasına, Türkiye’ye yönelik hiçbir provokasyona Allah’ın izni ile milletimiz ile birlikte müsaade etmeyiz. Bu konuda her türlü tedbir alınıyor ve bundan sonra da alınacak. Birliğimizi beraberliğimizi sürdürdükçe bu ve bunun gibi engelleri Allah’ın izni ile aşacağız. Güçlü iktidarlar arkalarındaki güçlü millet desteği ile ayakta durur” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından AK Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına yapılan oylama ile Melih Özkaraarslan seçildi.

Bugün 09:41 TSİ İHA Kocaeli- Siyaset

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