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Bugün 09:42 TSİ- Kültür-Sanat

Tarih kokan camii yeniden canlandı

İzmit merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıca Köyündeki asırlık cami İzmit Belediyesi tarafından restore edildi.

Bağlıcanın Ortaköy mevkiinde bulunan ve 1800lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Işıklı Camii zamanla hasarlı hale geldi ve uzun yıllardır kullanılmıyordu. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğanın isteği ile asırlık caminin restorasyonu için bir süre önce çalışma başlatıldı.

350 BİN LİRA HARCANDI

Özellikle Osmanlı döneminde çevre köylerin Cuma namazı için toplandıkları Işıklı Camii yaklaşık 350 bin lira harcanarak aslına uygun olarak restore edildi. Asırlık ağaçların içinde bulunan Kadir Gecesi ve diğer mübarekte gecelerde içerisinden ışık süzüldüğü rivayet edilen Işıklı Caminin restore edilmesi bölgedeki köylülerce sevinçle karşılandı. Vatandaşlar restorasyon çalışması için Başkan Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Belediye yetkilileri çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla Işıklı Camiinin ibadete açılacağını söylediler. Köy mezarlığının da yer aldığı yaklaşık 33 dönümlük arazi içindeki camiyle birlikte şadırvanında yeniden yapıldığı kaydedildi.

Bugün 09:42 TSİ - Kültür-Sanat

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