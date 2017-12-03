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Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Başkan Karaosmanoğlu Ulaşımpark A.Şye bağlı Büyükşehir otobüsü ile İzmit Dilovası arasında yolculuk yaptı. Vatandaşlarla bir araya gelen Karaosmanoğlu yolculardan gelen talep ve önerileri de yerinde dinledi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Ulaşım Parka ait Belediye otobüsüyle İzmit - Dilovası arasında yolculuk yaparak denetim gerçekleştirdi. İzmitten otobüse binen ve yolculuğu boyunca da vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu ulaşım hizmetlerinden duyulan memnuniyeti ve yeni talep ve önerileri de yerinde dinledi. Yolculuk sonrası bir açıklama yapan Karaosmanoğlu vatandaşımızın aldığı hizmetler karşısında duyduğu mutluluk bizler için çok önemlidir diyerek Bunun için ekiplerimiz ve bizler yerinde denetimler yapıyoruz. Büyükşehir olarak tek amacımız halkımıza çok daha güzel ve konforlu bir ulaşım sunmaktır dedi.

İNSANIMIZIN MEMNUNİYETİNİ TEK HEDEF OLARAK BELİRLEDİK

Toplu taşımacılıkta memnuniyeti ilke edindiklerini de ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Yenilikçi yönetim anlayışı ile ileri teknoloji çözümlerini kullanarak güvenli ekonomik kaliteli ve konforlu hizmet sağlamak için ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Ulaşımda insanımızın memnuniyetini tek hedef olarak belirledik. Dünya standartlarında ulaşım hizmetleri sunmak için adımlar attık atmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini hizmetlerimizde daha iyisini yakalamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu nedenle belli aralıklarla yaptığımız otobüs yolculuklarına yeni bir tanesini daha İzmit-Dilovası arasında gerçekleştirdik. Bu yolculuklar esnasında gerek bizlerin gördüğü gerekse halkımızın tespitlerine en etkili ve hızlı şekilde çözüme kavuşturuyoruz açıklamasını yaptı.

ŞİMDİ DE METRO İÇİN KOLLARI SIVADIK

Türkiyenin sanayi başkenti olmasına rağmen gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla daha yaşanabilir bir kent olduğunu ifade eden Başkan Karaosmanoğlu Ulaşım da yeni aldığımız otobüslerle yaptığımız köprülü kavşaklarla yeni yollarla ve en son olarak da tramvay ile çok önemli aşamalar kat ettik. Şimdi de metro için kolları sıvadık. Halkımızla her yerde beraber oluyoruz çünkü gönül bağımız var. Vatandaşımızın duygularına sözlerine davranışlarına daima en üst seviyede değer veriyoruz. Bugüne kadar her türlü talebi teklifi tenkidi saygıyla ve ilgiyle dinleyip gereğini yerine getirdiysek bundan sonra da bu çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz diyerek açıklamalarını tamamladı.

Bugün 09:52 TSİ - Gündem

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