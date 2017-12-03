Yangın , sabah saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı giyim mağazası yanmaya başladı. Mağazadan çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşlar yangını hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını mağazanın camını kırarak kontrol altına aldı. Herhangi bir elektrik kaçağı olabileceği ihtimali ile olay yerine SEDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yangın sonrası mağazada bulunan ürünlerde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.
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Giyim mağazası alev alev yandı
İzmit'te bulunan bir giyim mağazası alev alev yandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz