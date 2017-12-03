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Bugün 10:15 TSİ- Gündem

Kar geliyor!

Perşembe günü Kocaeli'ye kar yağması bekleniyor.

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava rahmin raporlarına göre önümüzdeki günlerde kent merkezlerine karla karışık yağmur yağacak. Bugün havanın parçalı bulutlu, en yüksek 20 derece sıcaklıkta olması tahmin edilirken, yarın sağanak yağışın kentimizde etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklığın ise en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Salı günü yağmurlu bir havaya uyanırken sıcaklık hızla düşmeye devam ediyor ve en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor. Herkesin heyecanla beklediği kar ise Perşembe günü yağmurla birlikte düşecek. En yüksek sıcaklık derecesi ise 10 olması bekleniyor.

Bugün 10:15 TSİ - Gündem

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