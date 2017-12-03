Nobel’e giden yol Gölcük'ten geçiyor

Nobel Kimya ödülü sahibi Aziz Sancar’ın adını taşıyan Gölcük Akademi Lise’nin tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu , “İnşallah buradan daha birçok Aziz Sancar’lar yetişecek ve onlar da, ülkemizin daha ileriye gitmesini sağlayacaklar” dedi.

TANITIMA YOĞUN İLGİ

Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise’nin tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, öğrenciler ve Gölcüklüler katıldı.

BÜYÜKŞEHİR MEHTERAN TAKIMI’NDAN MİNİ KONSER

Tanıtım programı öncesinde Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Gölcük Aziz Sancar Akademi Lisesinin önünde mini bir konser verdi. Konser devam ederken alana giren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanın İbrahim Karaosmanoğlu da konukları selamladıktan sonra bir süre Mehteran Takımı’nın seslendirdiği eserleri dinledi.

ÜLKE İÇİN KIYMETLİ OLDUĞUMUZ GÜVENİ VERİLİYOR

Tanıtım programında ilk konuşmayı Akademi Lise öğrencilerinden aynı zamanda Kocaeli İl Öğrenci Meclisi Başkanı olan Mustafa Doğuhan Aydın yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik çatısı altında, Biligievleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite, Diriliş Kampı, Uluslararası öğrenciler ve Annelere yönelik önemli çalışmaları olduğunu hatırlatan Aydın, “Büyükşehir özellikle biz gençler için eğitime yönelik önemli çalışmaları ücretsiz gerçekleştiriyor. Bizler Kılavuz Gençlik Projesi ile hem eğitim alanında hem de manevi anlamda kendimizi en iyi şekilde donatıyoruz. Bizlere, bu ülke için kıymetli olduğumuz güveni veriliyor. Kılavuz gençlik bizlerin ikinci evidir. Başkanım sizi çok seviyoruz ” dedi. Aydın, Kocaeli gençliğine değer kattığı için Kılavuz Gençlik Ailesi olarak Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

BU PROJE TÜM MADDİ HİZMETLERİN ÜSTÜNDEDİR

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise yaptığı konuşmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle depremin ardından Gölcük’e yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçenin yeniden ayağa kalkmasını sağladığını söyledi. “Allah Büyükşehir Belediyemizden ve Başkan Karaosmanoğlu’ndan razı olsun” diyen Başkan Ellibeş, “Ayrıca eğitim alanında da Büyükşehir Gölcük’ün her zaman yanında oldu. Bugün de gençlerimizin yarınlara hazırlanmasında önemli rol oynayacak olan Akademi Lise’yi ilçeye kazandırdı. Bu proje tüm maddi hizmetlerin üstündedir” şeklinde konuştu.

ALTINTAŞ’TAN BÜYÜKŞEHİR’E AKADEMİ LİSE TEŞEKKÜRÜ

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, konuşmasında bir toplumun geleceğinin eğitime ve gençliğe bağlı olduğuna dikkat çekti. Buna yönelik özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin önemli gayretleri olduğunu kaydeden Altıntaş, “Aziz Sancarlar yetiştirecek olan Gölcük Akademi Lise eğitim alanında son derece önemli bir hizmettir. Bu değerli projeyi ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediyesine sonsuz şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

EKMEK, SU VE HAVADAN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Tanıtım programında son konuşmayı Başkan İbrahim Karaosmanoğlu yaptı. Sözlerine, “Geleceğimiz, enerji kaynağımız ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz olan gençlerdir” diye başlayan Başkan Karaosmanoğlu, “Bilgili, donanımlı, ahlaklı, imanlı bir nesle; ekmek ve sudan, havadan daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanmalıyız” dedi.

AZİZ SANCAR’LAR YETİŞECEK

Türkiye ’nin daha da güçlü olması için yarınlarını güçlendirmesi gerektiğine işaret eden ve bunun ancak gençlerin iyi yetiştirilmesi ile mümkün olabileceğini kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, “Bu Akademi Liseleri onun için açıyoruz. Bu eğitim kurumlarında Aziz Sancar’ların sayısını arttıracağız. İnşallah buradan daha birçok Aziz Sancar’lar yetişecek ve onlar da, ülkemizin daha ileriye gitmesini sağlayacaklar” dedi.

GENÇLER GELECEĞE UMUTLA BAKACAKLAR

“Gençlerimiz özgüvenle geleceğe umutla bakacaklar” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Dava insanı olacaklar. Ülkesini bayrağın, milletini tarihini seven tarihiyle yoğrulan gençlik bizim garantimizdir. Rabbim gençlerimizi iyi yetiştirmeyi bize nasip etsin” dedi. Başkan Karaosmanoğlu konuşmasına Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise’nin hayırlı olmasını dileyerek son verdi.

AKADEMİ LİSE’Yİ İNCELEDİLER

Konuşmaların tamamlanmasının ardından protokol üyeleri Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise’de incelemelerde bulundu. Eğitmen ve yöneticilere başarılar dileyen Başkan Karaosmanoğlu çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Karaosmanoğlu tanıtım programı nedeniyle Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise içinde Kılavuz Gençlik çalışmalarını anlatan fotoğraf sergisini de gezdi.