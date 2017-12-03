Kongreye mevcut başkan Nihat Değer tek aday olarak girerken kongrede 259 ilçe delegesinin delegesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ayrıca kongre de 53 kişilik il delegesi ve 17 kişilik yönetim kurulu belirlenecek.
Bugün 10:33 TSİ- Siyaset
CHP Derince'de kongre heyecanı
CHP derince ilçe örgütü 8.olağan ilçe kongresi Zübeyde Hanım Merkezi'nde gerçekleşiyor.
Bugün 10:33 TSİ - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz