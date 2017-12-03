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Bugün 10:33 TSİ- Siyaset

CHP Derince'de kongre heyecanı

CHP derince ilçe örgütü 8.olağan ilçe kongresi Zübeyde Hanım Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Kongreye mevcut başkan Nihat Değer tek aday olarak girerken kongrede 259 ilçe delegesinin delegesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ayrıca kongre de 53 kişilik il delegesi ve 17 kişilik yönetim kurulu belirlenecek.

Bugün 10:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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