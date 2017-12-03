Nusretiye, Güneş puan kaybetti sonuçlar Derbent’e yaradı

Zirve adayı iki takım Kocaeli Güneşspor ve Nusretiyespor berabere kaldı, Derbent Arapçeşme’yi yenip, haftayı kârlı kapadı

ŞAHİN SON ANDA

Süper Amatör Futbol Ligi’nde ikinci yarının ilk, sezonun ise 11. haftası geride kaldı. Lider Nusretiye sahasında İhsaniyespor ile 2-2 berabere kalırken 1 puanı son dakikada kurtardı. Kocaeli Güneşspor 4 kez geriye düştüğü maçta Denizliköyü ile 4-4 berabere kaldı ve 1 puanı 90+5. dakikada Gökhan Şahin’in penaltı golü ile aldı.

İSKELE FARK ATTI

Seka Doğan ile Diliskelesi arasındaki maçı Diliskelesi 6-1 kazanırken zorlanmadı. Dilovası ekibinde goller Ahmet (2), Egit (2), Ali ve Ferdi’den geldi. Derbent sahasında Arapçeşme’yi 2-0 ile mağlup ederken, Hereke Yıldız da Çınarlı’yı Bayram ve Eren’in golleri ile 2-1 yendi. Tavşantepespor ise haftayı bay geçti.

SEKA DOĞANSPOR: 1DİLİSKELESİSPOR: 6

STAT: Kavaklı

HAKEMLER: Kadir Yılmaz***, Burak Celep***, Halim Yılmaz***

SEKA DOĞANSPOR: Hasan Seza*, Hasan*, Emre**, Sefa*, Gökmen**, Ahmet*, Ferdi*, Alperen* (Dk. 70 Ramazan*), Şamil* (Dk. 66 Berkay*), Abdullah*, Yakupcan*

DİLİSKELESİSPOR: Uğur Tuncer***, Mehmet***, Emre***, Burak***, Uğur Doğan***, Kadir***, Ahmet****, İdris** (Dk. 46 Egit****), Köksal*** (Dk. 61 Tugay**), Bayram*** (Dk. 75 Metin **)

GOLLER: Ahmet Dk 46 ve 55, Egit Dk 47 ve 51, Ali Dk 66 (PNT), Ferdi Dk 85

NOT:Seka Doğan’da Ferdi 5. dakikada penaltı kaçırdı.

HEREKE YILDIZ: 2ÇINARLISPOR: 1

STAT: Hereke Erkin Akkaş

HAKEMLER: Çağlar Yıldızdal***, Umut Laleli***, Muhammet Han Polat***

HEREKE YILDIZ: Emre***, Ahmet***, Hakan***, Erdem***, Bayram****, Gökhan***, Arda** (Dk. 80 Eren**), Pouila** (Dk. 79 Halil**), Ender*** (Dk. 76 Semih***), Oğulcan Keskin*, Murat***

ÇINARLISPOR: İbrahim **, Emre Eşsiz ** (Dk 71 Oğuzhan **), Oğulcan ***, Azan Albayrak ***, Ömer ***, Hüseyin **, Bahadır **, Ozan Kapar **** (Dk 62 Emre Keskin **), Umut **

GOLLER: Bayram Dk 54, Eren Dk 68 (Hereke) Oğulcan Dk. 90+4 (Çınarlı)

KIRMIZI KARTLAR: Oğulcan Keskin Dk 90+4

DENİZLİKÖYÜ: 4KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 4

STAT: Metin Oktay

HAKEMLER: Zeki Kırdudu ***, Kaan Yıldızlar ***, Yusuf Öztürk ***

GEBZE DENİZLİKÖYÜ: Kadir ***, Tuğberk **, Erdem ***, Burak Özbey ***, Yasin ***, Burak Şencan ** (Dk 64 Şenol *), Doğan ***, Okan ****, Özcan *** (Dk 75 Nazım **), Abdürrahim ** (Dk 64 Burak Topçu **), Bora *

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Göktan ***, Okan ***, Volkan ***, Berat **, Adem ***, Kadir **, Gökhan ****, Atilla ** (Dk 51 Ömer **), Hakan ***, Bedirhan *** (Dk 75 Samet **), Mehmet Kukul ***

GOLLER: Abdurahim Dk 1, Mehmet Kukul Dk 5 ve 73, Okan Dk 44, 69 ve 87, Gökhan Dk 50 (PNT) ve 90+5 (PNT)

KIRMIZI KARTLAR: Bora Dk 85, Şenol Dk 90+5 (Denizliköyü)