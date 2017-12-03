Vali Aksoy bu kez eşi ile pazarda

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, geçtiğimiz hafta sonu şehir merkezinde eşi Hülya Aksoy ile el ele yürürken fotoğraf paylaşmıştı. Vali Hüseyin Aksoy, bu kez de Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme Ahmediye Mahallesi’nde bulunan bir köylü pazarından ve İzmit ’te bulunan organik pazardan alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Hüseyin Aksoy, “Bugün Hülya hanımla birlikte ayvası ile meşhur Eşme’den ayva aldık, organik pazardan da alışveriş yaptık” ifadelerini kullandı. Vali Aksoy’un paylaştığı fotoğraflar vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.