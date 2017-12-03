Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, geçtiğimiz hafta sonu şehir merkezinde eşi Hülya Aksoy ile el ele yürürken fotoğraf paylaşmıştı. Vali Hüseyin Aksoy, bu kez de Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme Ahmediye Mahallesi’nde bulunan bir köylü pazarından ve İzmit ’te bulunan organik pazardan alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Hüseyin Aksoy, “Bugün Hülya hanımla birlikte ayvası ile meşhur Eşme’den ayva aldık, organik pazardan da alışveriş yaptık” ifadelerini kullandı. Vali Aksoy’un paylaştığı fotoğraflar vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
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Vali Aksoy bu kez eşi ile pazarda
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile bu kez pazarda alışveriş yaptı. Valiyi karşısında görenler şaşkına döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz