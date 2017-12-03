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Bugün 11:04 TSİ- Spor

Periler hakem kurbanı: 77-82

Önceki gün Atatürk Spor Salonu’nda üst sıralar için mücadele veren Çankaya Üniversitesi’ni konuk eden İzmit Belediyespor Kadın basketbol takımı, zorlu karşılaşmada maçın son bölümünde hakemlerin verdiği yanlı kararlarla rakibine 82-77 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde Play-Off mücadelesi veren İzmit Belediyespor, deplasmanda Mersin Üniversitesi’ni 68-60 mağlup etmişti. Önceki gün ise üst sıralar için mücadele veren Çankaya Üniversitesi’ni konuk eden İzmit Belediyespor Kadın basketbol takımı, zorlu rakibi karşısında oyuna iyi bir giriş yapamadı. Başa baş bir mücadele içinde geçen maçın ilk periyodunu Çankaya Üniversitesi 21-17 önde kapattı. Maçın ikinci bölümünde yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Potanın perileri bu bölümü de 43-37 geride kapattı.

HAKEMLERİN İSTEDİĞİNİ ALDI

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde ise oyun üstünlüğünü eline alan Yeşil Beyazlı periler, Deniz Doğan ve Arhonda Jasmon Covington sayılarıyla oyunda dengeyi kurmayı başardı. Fakat maça damgasını vuran bu kez hakemler oldu . Maçın hakemleri Salih Arda Unul, Taner Şeker ve Enes Şentürk oyun içinde verdiği hatalı kararlarla potanın perilerini çileden çıkardı. Üçüncü çeyrekte konuk ekip Çankaya Üniversitesi’nin 62-60 üstünlüğü ile bitti. Maçın son bölümünde yine hakem hatalarına maruz kalan perilerimiz maçın son iki dakikasında üstünlüğünü koruyamadı. Maçı 82-77 kaybetti.

İZMİT BELEDİYESPOR: 77 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: 82

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Salih Arda Unul **, Taner Şeker ?, Enes Şentürk ?

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek Yusufoğlu *** (7), Ebru Torun **(3), Deniz Üstün *** (1), Simge Gidem *, Arhonda Jasmon Covington *** (34), Berrin Karabaş *** (8), Deniz Doğan *** (18), Meriç Banu Yenal ** (6)

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Şule Aktaş **, İlayda Tokmak ***(13), Kübra Dicle *** (16), Zeynep Koral **, Derin Yaya *** (16), Yasemin Koç *** (7), Aynur Beydili **(2), Victoria Alexanoria Baugh *** (28)

1.PERİYOT: 17-21,

2.PERİYOT: 37-43,

3.PERİYOT: 60-62,

MAÇ SONUCU: 77-82

Bugün 11:04 TSİ - Spor

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