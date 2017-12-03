CHP Darıca’da 2 aday yarışıyor

CHP Darıca İlçe Örgütü kongresi dün saat 10'da Darıca kapalı spor salonunda gerçekleşti. Kongrede Mevcut başkan Yakup Törk ile il yönetim kurulu üyesi Hakkı Koçak yarıştı. Kongreye CHP il başkanı Cengiz Sarıbay, Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve çok sayıda partili katıldı. 247 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonrası 17 ilçe yöneticisi ve 50 il delegesi belirlendi.

SORUMLULUKLARIN FARKINDALAR

Divan Başkanlığını Hüsnü Süslü üstlendi. Kongrede konuşan Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet,” Bu kongreler bir yarış değildir. Kazanan CHP’dir. Yerel örgütlerde görev almak sorumluluk ister. Üzerimizdeki sorumluluk çok ağır. Tüm partililerin bu sorumluluğun farkında olduğuna inanıyorum. Yıllardır istikrar diyorlar. Muhalefete tahammülleri yok. Korku imparatorluğu yarattılar. Vatandaşın yastık altına göz koyanlar, adını sanını bilmediğimiz man adasında istifliyorlar. Bu simsarlardan hesap sormak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak boynumuzun borcudur” dedi.

DARICA’DAN UZAK DURDUM

Milletvekili Tahsin Tarhan, “CHP’nin delegeleri en çok milletvekillerinin delegelere karıştığından şikayet eder. Bu yüzden örgüt ve delege seçim döneminde Darıca’dan uzak durdum. Türkiye’nin en güzel beldelerinden, tatil yerlerinden biriydi Darıca Bayramoğlu, Bir de şimdi bakın. İlçe oldu ama her taraf gecekondu. Siyaset o kadar kirlenmiş ki. Artık milyon dolarlardan bahsediliyor. Türkiye’de yerli otomobil yapılıyor. Milleti kandırıyor bunlar. Bizim markaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

KOLTUKLAR BAKİ DEĞİL

İl Başkanı Sarıbay, “Sevgili yol arkadaşlarım, bugün Darıca da iki adayımız var ikisine de başarılar diliyorum ve kim kazanırsa kazansın kazananın CHP olacağına inanıyorum. Artık seçimler eskisi gibi değil, oyunuzu yüzde 35 e yüzde 40 a yükselttim yetmez. Yüzde 50+1 i almamız gerekiyor. Kimse talimat beklemesin, herkes bu haramilerden kurtulmak için ödevli ve görevlidir. Kongremiz hayırlı olsun” dedi. Vekil Haydar Akar ise şunları söyledi: “Adalet Yürüyüşü ile Türkiye’ye bir mesaj verdik. 2019 da üç seçimimiz var. Darıca da aslında 81 İl yaşıyor. Her etnik kökenden insan yaşıyor. Bizim anacımız parlamenter sistemi, demokrasiyi savunan kişilerle birlikte olmak. Kimseyi ayrıştırmamak. Ben varsam seçim alırız, ben varsam CHP kazanır demesin kimse. Bu koltuklar bize baki değil. Önemli olan bu görevleri onuruyla yapmanın gururunu yaşamaktır”

YAKUP TÖRK’ÜN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Fahriya Arda, Esin Arkan, Selçuk Aslan, Ali Zafer Ceylan, Fatma Çelik, Ergazi Durdu, Kadir Işık Leyla Kazan, Evrim Özcan, Yaşar Alp Pala, Asuman Tolunay, Muhsin Yapa, Gürer Yıldırım, Mustafa Yılmaz, Yusuf Yiğit, Yıldırım Yüksel

İl Delegeleri: Mesut Akçam, Gülsen Altun, Necat Altunkaynak, Şeref Aslan, Aziz Ateş, Serap Aydın, Ahmet Aydın, Elif Aydöner, İlyas Bakır, Türkan Başal, Kumru Ceylan, Nurcan Çağlar, Atalay Çayır, Alim Demir, Yavuz Dursun, Seher Erdem, Name Fidan, Ercan Gökdemir, Sinan Göytaş, Lelizar Gülbeyazoğlu, Ali Güneş, Metin Güzel, Cengiz Güçer Hamşitoğlu, Aydın Işık, Durmuş Kapatan, Gülşen Karataş, İbrahim Karslı, Atife Kaya, Baykal Kaya, Telli Kırçiçek, Ülkü Kızılbuğa, Hüseyin Koca, Şengül Koştu, Hüseyin Kombak, Barış Kotan, Musa Kovalık, Selman Köseali, Cevahir Münüklü, Erdal Mnüklüoğlu, Evrim Özcan, Selim Özcan, Hüseyin Teyfik Özdinçer, Ahmet Özmet, Şinasi Serdar, Kemal Taş, Yakup Törk, Gülay Vural, Servet Yalçın, Ali Yapa, Rüstem Yıldırım

HAKKI KOÇAK’IN LİSTESİ

Kurulu asil: Gökhan Aktaş, Metin Bayram, Nurcan Bozkurt, Özgür Çelik, Neriman Çolak, Cihan Dede, Hayri Demir, Timuçin Gültekin, Oğuz İpek, Bertal Karabulut, Ufuk Kılıç, Güray Köse, Ersan Kuru, Osman Memiş, Özlem Özbudak, Rabia Vergül

İl Delegeleri: Tuncay Akbaba, Hakan Altıparmak, Cevdet Altun, Serap Aydın, Sevime Bahadır, Hacıbey Balcı, Süleyman Başak, Cemal Bertan, Gülehre Bilgin, Satı Bozkurt, Kasım Cengiz, Zöhre Çakmak, Hamit Demirci, Özgür Demirci, Yeter Duman, Sedat Durmaz, Yavuz Dursun, Fahrettin Ekinci, Seher Erdem, Ali Erdoğdu, Zekeriya Gültekin, Abdurrahman Gültekin, Cengiz Hamşioğlu, Aysel İşboğa, Durmuş Kapadan, İbrahim Karataş, Baykal Kaya, Serpil Kaya, Zeynep Kayıkçı, Dursun Keleş, Leyla Kısakol, Hüseyin Koca, Hakkı Koçak, Rukiye Korkmaz, Ali İhsan Kösali, Selman Kösali, Güleser Kubaş, Rahime Memiş, Hüseyin Özdinçer, Ahmet Özmet, Turkay Öztürk, Kemal Pelit, Erhan Soyak, Yaşar Sönmez, Ayşegül Şiddetoğlu, Yakup Törk, Abdulrezzak Uksak, Seyfi Yağcı, Servet Yalçın, Özlem Yılmaz