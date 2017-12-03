CHP Darıca'da iki adaylı kongre

Saat 10.00’da başlayan olan kongre Darıca BelediyesiSporSalonu’nda gerçekleşiyor. Yeniden aday olan mevcut başkan Yakup Törk’ün karşısına il yöneticilerinden Hakkı Koçak aday olarak çıktı. Çift listeli yapılacak kongrenin divan başkanlığı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel üstlendi. 247 kişinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 17 kişilik ilçe yönetimi ve 50 kişilik de il delegasyonu seçilecek.

KATILIM

Saat 10.00’da başlayan kongreye CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve çok sayıda partili katılım gösterdi.