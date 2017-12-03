CHP Körfez İlçe Örgütü’nün kongresi Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kongrede, mevcut başkan Mehmet Kaçar’ın karşısına aday olarak Gülseren Altunal Solmaz çıktı. 256 kişinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 17 kişilik ilçe yönetiminin yanı sıra 47 kişilik il delegesi belirlenecek. Yoğun katılımın gerçekleştiği kongrede gelen partililer davul ve zurna eşliğinde karşılandı
Bugün 11:27 TSİ- Siyaset
CHP Körfez'de davullu zurnalı kongre!
CHP Körfez İlçe Örgütü’nün kongresinde mevcut başkan Mehmet Kaçar’ın karşısına Gülseren Altunel Solmaz çıktı
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Bugün 11:27 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz