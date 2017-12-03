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Bugün 11:27 TSİ- Siyaset

CHP Körfez'de davullu zurnalı kongre!

CHP Körfez İlçe Örgütü’nün kongresinde mevcut başkan Mehmet Kaçar’ın karşısına Gülseren Altunel Solmaz çıktı

CHP Körfez İlçe Örgütü’nün kongresi Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kongrede, mevcut başkan Mehmet Kaçar’ın karşısına aday olarak Gülseren Altunal Solmaz çıktı. 256 kişinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 17 kişilik ilçe yönetiminin yanı sıra 47 kişilik il delegesi belirlenecek. Yoğun katılımın gerçekleştiği kongrede gelen partililer davul ve zurna eşliğinde karşılandı

Bugün 11:27 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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