AKP'li Ayaz: Roman demek adam demek!

AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz roman vatandaşların sorunlarını dinlemek için Seka Park Otel’de dernek başkanları ve üyeleriyle buluştu. Programa; AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Marmara Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erkan Aksoy, Romanlar Konfederasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar, Genç Romanlar Federasyon Başkanı Mustafa Kemal Kuttekin, İzmit Romanları Dernek Başkanı Ergün Akbulut, Müziyesler Federasyonu Başkanı Alpaslan Uygur, İzmit Çağdaş Romanlar Dernek Başkanı Yalçın İzbudak ile diğer dernek başkanları ve üyeleri katılım sağladı.

İZMİT’İN HER YANINA NÜFUS ETMİŞLER

Romanların kentimiz açısından önemini söyleyen Başkan Ayaz, “Roman demek adam demek. Adam gibi adam demek. Bende Selanik göçmeniyim. İzmit her yanına nüfus etmişler. Romanları İzmit’ten çıkartsak ortada İzmit kalmaz. Bizler size İzmit’in gerçeği olarak bakıyoruz. Çok küçük seçim çıkarlarıyla roman kardeşlerimiz bugünlere kadar kandırılmış. Başbakanımızın liderliğinden çok önemli işler yapılıyor. Bizlerin vurgulamak istediği birlik ve beraberliktir. Bundan sonra roman vatandaşlarımızın ayrımcılıklarına karşı neler yapabiliriz diye bu toplantıyı gerçekleştirdik” dedi.

SORUNLARA ÇÖZÜM İÇİN BURADAYIZ

Başkan Ayaz, “Romanların da ağabeyi” diyerek sözü AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’e bıraktı. Vekil Aygün, “Bu toplantıları ilk defa yapmıyoruz. Amacımız birlik beraberliğimizi ve muhabbetimizi arttırmak. 14 Mart’ı Roman Günü olarak Cumhurbaşkanımız hediye etti. Siz de bu sebeple en büyük roman Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Kocaeli dediğimiz zaman yerli halkı roman demektir. Başkan Ayaz romanlara adam dedi bende loça diyorum. Sorunlara çözüm için buradayız. Mesela Posco’da sorunlar vardı, onları çözmeye çalışıyoruz. Muhalefetin gruplarda yapacağı şovu durdurduk. İş böyle çözülür. Elimizden gelen görüşmeleri yaparız. Sosyal sorunları ranta çeviren bir sistem var Türkiye ’de. Biz böyle yapmayacağız” ifadelerini kullandı.