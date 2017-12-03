Kandıra yolunda feci kaza! 6 yaralı...

İzmit Kandıra yolu Davuldere Sapağı'nda trafik kazası meydana geldi.Erdoğan Çay idaresindeki 34 UU 1976 plakalı hafif ticari araç ile Selim Dede

idaresindeki 41 FS 434 plakalı cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı. İddiaya göre, iki araç Kandıra yönünde giderken hafif ticari araç Davuldere yönüne manevra yapınca arkadan gelen cip hafif ticari araca çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor. Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.