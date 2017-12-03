Kandıra yolunda kaza: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan Kandıra istikametine seyir halinde olan Erdoğan Çay idaresindeki 34 UU 1979 plakalı hafif ticari araç, Davuldere sapağında iddiaya göre aniden sola dönüş yaptığı esnada arkadan gelen ve sol şeritte olan Selim Dede idaresindeki 41 FS 434 plakalı jip hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan jip yolun kenarındaki boş arsaya uçarken hafif ticari araç ise yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cenazeye gidiyorlardı

Kazada araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslara alındı. Kazada yaralanan İsmet Günaydın, Erdoğan Çay ve Selim Dede ambulanslarla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine, Sadettin Filiz ve Gazi Davulcu ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan jiptekilerin Dalca Köyüne bir yakınlarının cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar çekicilerle otoparka götürülürken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.