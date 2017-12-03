Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:55 TSİ- Ekonomi

Bu uygulama gümrükçüleri memnun etti

Türkiye’de kısa bir süre önce gümrük yükünü azaltmak amacıyla faaliyete geçirilen ’Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’ uygulaması gümrük müşavirlerini memnun etti. Gümrük Müşaviri Sadi Vatan, uygulamanın dış ticarete katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye ’de kısa bir zaman önce faaliyete geçirilen uluslararası olarak geçerliliği olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) uygulamasının dış ticarete sağladığı fayda ve zararlar hakkında bilgi veren Gümrük Müşaviri Sadi Vatan, uygulamanın güvenilirliğini kanıtlamış olan ve belli mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren şirketlerin ithalat ve ihracat konularında gümrükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına olanak verdiğini ifade etti.

Gelişmiş ülkelerinde hepsinde kullanılıyor

Türkiye’nin gümrüklerde oluşan yoğunlukların azaltması için yeni bir düzenlemeye gittiğini kaydeden Sadi Vatan, “Türkiye’nin dış ticaret hacminin her geçen gün artması gümrüklerde ciddi bir iş yükü oluşturuyor. Bu iş yükünü hafifletmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mavi hattın çok daha ötesine geçecek bir kolaylığı mükelleflerine kullandırmayı amaçladı ve tüm gelişmiş ülkelerde kullanılan AEO (YYS) sertifikasını ülkemizin dış ticaretine yön veren firmalarının kullanımına sundu” dedi.

170 firma sertifika almayı başardı

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle ithalatta mavi hat uygulaması YYS sahibi firmalar ithalatta yeşil hat uygulamasına tabi olduklarını belirten Vatan, “Bugün itibariyle yaklaşık 170 ithalatçı firma ile 8 lojistik firması YYS sertifikası almayı başardı. Başardı diyorum; çünkü bu belgeyi hak etmek kolay olmadı. Aylar süren uğraşlar verildi ve alt yapı yatırımları için çok ciddi harcamalar yapıldı. Bu konuda emek harcayan pek çok kişi, YYS belgesini sadece mavi hatla elde ettikleri; işlemlerin kısa sürede bitmesi kolaylığını kaybetmemek adına bu belgenin alınması gerekliliğini üst yönetimlerine anlatabildiler ve şu an o kolaylıktan yararlanıyorlar” şeklinde konuştu.

Ticarette durgunluğa sebep veriyor

Ürünlerin kalite kontrollerinin uzun sürmesinin dış ticarette durgunluğa sebep verdiğini ifade eden Vatan, “Dış ticaretle uğraşan herkesin bildiği üzere her yıl 31 Aralık tarihinde yayımlanan ithalat tebliğleri ile ithal edilecek ürünlerin tabi olacağı standartlar ve sahip olması gereken nitelikler belirlenmekte ve uygunluk belgelerinin alınması ile ancak ithalat işlemlerine başlanabilmektedir. Ve asıl ithalatta ki süre kaybı bu aşamada yaşanmaktadır. Şu an hali hazırda TSE ve CE işlemlerinin sonuçlanması haftalar sürebilmekte ve bu durum; gelişen ekonomimizin ivmesini azaltarak ilerlemesine neden olmaktadır” dedi.

"Alım süreçlerini kısaltmamız gerekiyor"

Dış ticarete yön veren şirketler için ihracatta kolaylıkların sallanmasının ekonomiye katkı sağlayacağının vurgulayan Vatan, “Şu an ki haliyle YYS sertifikası sadece gümrük işlemlerine başlandıktan sonra bir anlam ifade ediyor. Gerçekten dış ticarete yön veren firmaların işlemlerini kolaylaştırmak istiyorsak bu ithalat tebliğlerinde de YYS sahibi firmalara birtakım ayrıcalıklar getirmemiz ve bu belgelerin alım sürelerini ciddi manada kısaltmamız gerekmektedir. Veya daha başka bir yöntem olarak YYS sahibi firmalarımız için piyasa denetimine direkt olarak tabi tutulmaları ile bu olumsuzlukların giderilebileceği kanaatindeyim” diye konuştu.

Bugün 11:55 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kuru fasulyede vergi sıfırlandı mask
Kuru fasulyede vergi sıfırlandı
Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı! mask
Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı!
Hyundai IONIQ ailesine bir ödül de kadınlardan mask
Hyundai IONIQ ailesine bir ödül de kadınlardan
Kocaeli'de 55 bin 901 kişi İŞSİZ! mask
Kocaeli'de 55 bin 901 kişi İŞSİZ!
Dönerdeki ‘fosfat’ tartışması büyüyor! mask
Dönerdeki ‘fosfat’ tartışması büyüyor!
Bu uygulama gümrükçüleri memnun etti mask
Bu uygulama gümrükçüleri memnun etti
Mağaza açılışında izdiham çıktı! mask
Mağaza açılışında izdiham çıktı!
Alman sevgilisini öldürüp betona gömen şahıs, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı mask
Alman sevgilisini öldürüp betona gömen şahıs, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Restorana kurşun yağdırdı! mask
Restorana kurşun yağdırdı!
Bilin bakalım bu ne kuyruğu? mask
Bilin bakalım bu ne kuyruğu?
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz kuruluyor mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz kuruluyor
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR