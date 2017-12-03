İkinci yarı için kırmızı alarm!

Deplasman maçları düşmemeye oynayan takımlar olacak!

İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 6. BERABERLİK

5 eksiği olmasına karşın Karacabey maçında iyi mücadele eden, 90 dakika boyunca rakibine tek bir pozisyon dahi vermeyen Kocaelispor rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve kazanamama geleneğini sürdürdü. İç sahada üst üste altıncı beraberliğini alan Kocaelispor önümüzdeki hafta çıkıştaki Tepecik deplasmanına çıkacak, ilk yarının son maçında ise rakip ateşi hisseden Adliyespor olacak.

8 İÇERİDE 9 DIŞARIDA

Yeşil Siyahlıları sezonun ikinci yarısında ise zor bir fikstür bekliyor. Güncel puan durumuna göre üst sıradaki takımlar İzmit ’e gelecek, alt sıralardaki takımların deplasmanına gidilecek. Devre arası takviyeleri ile daha da güçlenecek rakipler karşısında Kocaelisporlu futbolcuların çok daha fazla mücadele etmesi gerekecek. Bu arada ikinci yarıda 8 iç, 9 da deplasman maçı olacak.

KOCAELİSPOR’UN İKİNCİ YARIDAKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Sultanbeyli

Tekirdağspor

Aydınspor

Tarsus İY.

Çorum Belediye

Cizrespor

Kızılcabölük

Tepecikspor

KOCAELİSPOR’UN İKİNCİ YARIDAKİ DEPLASMAN MAÇLARI

Utaş Uşak

Karaköprü

Arsinspor

Osmaniyespor

Payasspor

Elaziz

Düzyurtspor

Karacabey

Adliye