İhsaniyespor galibiyeti kaçırdı: 2-2

Lider Kocaeli Nusretiyespor kendi seyircisi önünde oynadığı maçta rakibi İhsaniyespor karşısında son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı

NUSRETİYESPOR BİR PUANI ZOR KURTARDI

Amatör Süper Futbol Ligi A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Nusretiyespor, Derbent Stadı’nda oynadığı maçta, rakibi kümede kalma mücadelesi veren İhsaniyespor karşısında zorlandı bir puanı zor kurtardı. 2-2 berabere kalan Nusretiyespor, İhsaniye karşısında zor anlar yaşadı, bir puana razı oldu . Kocaeli Nusretiyespor 23 puanla liderliğini sürdürdü. Nusretiye maça hızlı başladı. Henüz 5. dakikada Samet’in attığı golle 1-0 geçti. 30 dakikada Kocaeli Nusretiyespor’da kaleci İsmail sakatlandı, yerine Şahin kaleye geçti. İhsaniyespor aradığı beraberlik golünü 33. dakikada Rüstem’in attığı golle buldu. İlk yarı bu sonuçla bitecek denirken, 45+2. dakikada Rüstem’in nefis 2.golü sonrasında ilk yarıyı deplasman takımı İhsaniyespor 2-1 önde tamamladı. Kocaeli Nusretiyespor ikinci yarıda üç futbolcuyu değiştirdi, atak üstüne atak oynadı. Lider, 88. dakikada geliştirdiği atakta Samet’in attığı ikinci golle beraberliği yakaladı. İhsaniyespor 11 puanla dokuzuncu sırada yer aldı. Nusretiyespor ise 23 puanla liderliğini sürdürdü. Nusretiyespor hafta sonu deplasmanda, Arapçeşmespor’a konuk olacak.

KOCAELİ NUSRETİYE: 2İHSANİYESPOR: 2

STAT: Derbent

HAKEMLER: Kazım Çifçioğlu ***, Ahmet Demiral ***, Hakan Dursun ***

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: İsmail ** (dk 30 Şahin ***), Kubilay ***, Serkan ***, Furkan ** (dk 51 Emre Kurtoğlu **), Eray ***, Fatih Dizman ***, Fatih Örsoğlu ***, Cihan **, Melih Ahmet **, Samet ****, Mert ** (dk 46 Sinan **)

İHSANİYESPOR: Hamdi ***, Halil ***, Emirhan ***, Oğuzhan ***, Fatih ***, Emrah **, Yasin ***, Ahmet ** (dk 67 Selim **), Yusuf *** (dk 86 Selami **), Enes ***, Rüstem ****

GOLLER: Samet Dk 5 ve 88, Rüstem Dk 33 ve 45+2