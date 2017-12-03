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Bugün 12:27 TSİ- Siyaset

Ayaz’dan CHP’ye ağır sözler: Şov yaparak bu işler yürümez

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, CHP’ye tepki gösterdi. Ayaz, “Muhalefet şov oluşturarak siyaset yapmaya çalışıyor. Herkes siyaset yapıyor ama bu konuda iktidar hiçbir şey yapmıyor gibi göstermek çok yanlış bir tutum” dedi.

CHP ’nin köylere yaptığı ziyaretlerde iktidarın hiçbir çalışma yapmıyormuş şeklinde bir tutum sergilediğini ifade eden Ayaz , CHP’ye yüklendi. Ayaz, “Muhalefet şov oluşturarak siyaset yapmaya çalışıyor. Herkes siyaset yapıyor ama bu konuda iktidar hiçbir şey yapmıyor gibi göstermek çok yanlış bir tutum” dedi.

PEYDERPEY ÖDEMELER YAPILACAK

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Köylerimiz ikiye bölünüyor. Burada yapmamız gereken şey ise menfezler. Köyleri birbirine bağlayacak şekilde menfezler oluşturuyoruz. Cuma günü saat 15:00’ten akşam 19:00’a kadar süren bir toplantı yaptık. Göreve geldiğim iki aydan bu yana köylerimizin problemleriyle uğraşıyoruz. Gerek kamulaştırma sebebiyle alacakları ücretler gerekse de köyleri birbirine bağlama noktasındaki çalışmalarımız var. Ve bu köylülerimize dağıtılmak için 70 milyon lira para geldi. Kamulaştırma bedelleri için. Peyderpey bu ödemeler yapılacak” ifadelerini kullandı.

TÜM SIKINTILARIN PEŞİNDEYİZ

Sözlerini devam ettiren Ayaz, “Şimdi muhalefet Eseler köyüne gidiyor. Sanki biz hiçbir şey yapmamış gibi söylemler ortaya atıyorlar. Tamam biz her yaptığımızı söylemiyoruz. Ancak gerek POSCO, gerek Cedit gerekse de köylerimiz konusunda adımlar atıyoruz. Şimdi onlar da bir şov oluşturarak siyaset yapmaya çalışıyor. Biz vatandaşın tüm sıkıntılarının peşindeyiz. Herkes siyaset yapıyor ama bu konuda iktidar hiçbir şey yapmıyor gibi göstermek çok yanlış bir tutum” şeklinde konuştu.

Bugün 12:27 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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