CHP’de Nihat Değer güven tazeledi

CHP Derince ilçe örgütü 8. Olağan Örgütü kongresi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Nihat Değer tekrar başkan seçilerek güven tazelerken, 259 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre 53 kişilik il delegesi ve 17 kişilik yönetim kurulu listesi belirlendi.

ERENKAYA KATILDI

Nadir Birok’un divan başkanlığı yaptığı kongreye CHP eski milletvekili Hikmet Erenkaya, Baro Başkanı Sertif Gökçe, eski Bekirpaşa Belediyesi Başkanı Fikret Toker, Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Fahri Örengül, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

ENGELLİLER İÇİN HAK, HUKUK, ADALET

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Nihat Değer, “Bugün önemli bir gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engellileri anlamak gerekir. Bu 3 Aralık’ta iktidar her yıl engellilere yönelik güzel sözler veriyor fakat bunu yerine getirmiyor. Ama bizler engellilerin hep yanındayız. Engelliler için hak, hukuk, adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN %99’U SOLDADIR

Konuşmalarına devam eden Değer, “Toplumun %99’u aslında nesnel anlamda soldadır. Toplum sömürülme ezilme ilişkisinde hep soldadır. Biz bu yurttaşlarımızı. Güzel bir dille sola çekeceğiz. Bu Türkiye ’yi AKP yönetiyor. AKP siyasal İslamcı bir partidir. AKP otoriter kindar bir oluşumdur. Bugün ülkemizde toplum ayrışmış durumdadır. Toplumu birleştirmek için eşitlik ve özgürlük değerleri etrafında memleketi yeniden bir aşkla örmek gerekiyor. Bu yol ise tabi ki bizden geçiyor” şeklinde konuştu.

AKP KARŞITLARININ YAN YANA GELMESİ GEREKİYOR

Konuşmalarının devamında AKP iktidarına yüklenen Değer, “Adaletli bir devlet kuracaksak bunu ancak kamucu toplumcu çıkarları esas alan çalışanların insanca yaşadığı parasız eğitim ve sağlık hizmetinin bir olduğu bir adalet olabilir. Laikliğe uymayan bir devlet adaletli olmaz. Hiçbir zaman islamla inançla mücadele etmedik. Ama AKP ile mücadele edeceğiz ve etmek zorundayız. Adalet yürüyüşünde hepimize bir özgüven geldi. AKP karşıtlarının yanyana geldiği bir seçim ittifakı olmalıdır. Bir kez daha tarih bize yargılayacaksa örgütlenemediğimiz için yargılayacak. İşte bunu dememek için mahallelerimizi savunacağız. AKP sandıktan yenilecekse yoluda budur” diye konuştu.

BU ÜLKEYİ BİZ YÖNETMELİYİZ

Değer son olarak , “Herşeyden önce bu ülkeyi bu memleketi bizim yönetmemiz gerekiyor. CHP’nin hayır bileşenleri ile biraraya geldiği bir seçim AKP’yi devirecektir. Demokratik bir yönetimi savunan gerçek bir laiklikten yana olan bir yapıyla Türkiye’nin geleceği kazanılmış olur. Bu yapı ise hayır bileşenleri ile görüldü. AKP’ye yeter derken kendimize de artık yeter diyoruz. Başarısızlık gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok” diyerek sözlerini sonlandırdı.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Nihat Değer,Anıl Ertürk, Aysun Kılıçdaroğlu, Ayşegül Atar, Çetin Someren, Erdal Naz, Hülya Taşlıçukur, Hüseyin Akbal, Mine Ertunç, Nagihan Giray, Nail Özer, Orkun Utkubaş, Özgen Sarıkaya, Sadun Azak, Tarık Apaydın, Yaşar Baş, Yavuz Akbulut.

İL DELEGELERİ

Ayşegül Atar, Asya Yoloğlu, Damla Alkan, Firdevs Çetin, Gönül Gökbaş, Hakan Savaş, Halit Taşlıçukur, M. Nuri Paşa, Melisa Yorgun, Meltem Günerhan, Nadir Birok, Nihat Değer, Nuray Buldağ, Özge Çiçek, Özge Gür, Raşat Keçeci, Saliha Deniz, Sebahat Osmanoğlu, Sefer Yeni, Sertif Gökçe, Songül Kaya, Sultan Aydın, Sultan Çiçek, Yasemin Ürküt, Yaşar Çelik, Yaşar Baş, Zülfiye Çelik Filiz, Ruhi Çelik, Barış Topal, Tamer Aktaş, Süleyman Tanyıldız, Osman Karahasan, Deniz Yiğit, Şadi Kaya, Paşa Katırağ, Hanifi Abdullahoğlu, Bülent Ceylan, Ali Kocatürk, Ali Akagündüz, Özgür Özden, Hakkı Çakmak, Zeki Nalbantoğlu, Osman Suat Kalyoncu, Halil Çalık, İsmail Atalay, Oktay Yılmaz, Suca Omurca, Erhan Akpınar, Nusret Karadeniz, Celalettin Çalık, Hüseyin Erenler, Mehmet Ali Özsoy, Hasan Kaya