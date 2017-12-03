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3 ilçeye elektrik verilemeyecek!

Bölgemizin elektrik dağıtım firması SEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

06.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Turgut Mah.,

06.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Kozluk Mah.,

06.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü, Orhaniye Köyü, Balören Köyü,

06.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Balören Köyü,

06.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Balören Köyü,

06.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Şemsettin Köyü, Naip Köyü,

06.12.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında İrşadiye Köyü,

Bugün 13:17 TSİ - Gündem

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