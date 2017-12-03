CHP Körfez'de usulsüzlük iddiası!

LİSTEDE USÜLSÜZLÜK YAPILDI

Delege listelerinin iletişim numaraları bizlere verilmediği için sizlere tek tek ulaşamadık hepinizden özür diliyorum diyerek sözüne başlayan Gülseren Altunal Solmaz, “Biz tek akıma karşıyız. Adaylık sürem boyunca CHP ’nin öncü kimliklerinden fikirler aldım. Son süreçte öyle olaylar gerçekleşti ki kendi projelerimden bahsetmemin anlamı kalmadı. CHP’nin demokratik delege seçimlerinde yapılan usulsüzlükler, aynı aileden iki üç kişinin yazılması, mahallelerin tek tek listelerinin verilmemesi, telefon numaralarının verilmemesi, kongreye sayılı günler kala bilgisayarın çökmesi, oy istemek için delegelerin aranması CHP’nin demokratik yapısına yakışmadı” dedi.

İL BAŞKANLIĞI SESSİZ KALDI

Söylediğimin her şey belgelidir ve gerekli yerlere verilecektir diyen Solmaz, “Adaylık sürecimde şeffaf olacağımı sizlere söyledim. Özgür iradeyle seçilmiş bir büyüğümüzün ismi silinerek yerine başkasının yazıldı. Bugün burada oy kullanmaları ne kadar etiktir. Bu usulsüzlüklerin belirlenip il başkanlığına bildirilmesine rağmen il başkanlığı tarafından hiçbir adım atılmadı, sessiz kaldı. Antidemokratik bir yapının sergilendiği yerde sizlere 5 bin üye sözü verme cesaretinde bulunmayacağım. Sizlere vereceğim en büyük sözüm CHP’nin duruşuna yakışmayan bu olayların hiçbirini yapmayacağım. Taktir CHP’nin onurlu üyelerinindir. Artık yeter, ayağa kalk Körfez ” diye konuştu.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

Solmaz’ın ardından söz alan mevcut başkan Mehmet Kaçar, “Sevdiğim kadın kardeşimin kazanması halinde mutlu olurum ancak kullandığımız sözleri seçerek kullanmalıyız. Mehmet Kaçar Kandıra ’nın köyünde de Körfez’in köyünde de tanınıyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. Partinin yasal süresi var. Pazartesi günü askı süresi boyunca tek tek itirazları doğru olanlarına evet dedim. Bir mahallede Yavuz Selim Mahallesi’nde 5 bin aile yaşıyor. 2 köyden aday yazarak mı Mehmet Kaçar’a demokrasi dersi vereceksiniz? Hadi geçin oradan. İnsanların hayalleri kıymetlidir” şeklinde konuştu.